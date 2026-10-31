×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
TBS Distrito
Añadir Diario Libre en GoogleTBS Distrito

Mauricio Báez y Rafael Barias salen airosos en el arranque de las semifinales

La postemporada continúa este domingo con dos partidos

    Expandir imagen
    Mauricio Báez y Rafael Barias salen airosos en el arranque de las semifinales
    Marquis Wright ataca el aro en el primer partido de la serie semifinal entre el Rafael Barias y el Mauricio Báez (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Mauricio Báez dio el primer golpe a Los Prados en un triunfo este viernes, 73-68, en el primer partido de la serie semifinal B del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

    La representación de Villa Juana tomó control 1-0 de la etapa semifinalista que está programada al mejor de un 5-3.

    Los pradenses habían dominado 2-0 a los mauricianos con triunfos el 2 de octubre, 92-82, en un partido de la Fase Intergrupos A y B, y el 24 del mismo mes, 94-73, en la Fase de Eliminación.

    Los refuerzos norteamericanos Kevin Obanor y BJ Fitzgerald fueron los mejores anotadores mauricianos con 17 y 16 puntos cada uno.

    Obanor agregó nueve rebotes y Fitzgerald cinco asistencias, y le respaldaron Richard Bautista con 12 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias, y Jhery Mayos coló 11.

    Por Los Prados, Manny Camper anotó 18 puntos, ocho rebotes más cinco asistencias, Richard Núñez 17 dígitos, atrapó seis balones y otorgó cuatro asistencias, Jefrey Abreu 12 con nueve atrapadas y y Eddy Mercedes 12, cinco rebotes y repartió siete pelotas.

    En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

    Rafael Barias saca ventaja sobre Bameso

    El club Rafael Barias sacó ventaja sobre Bameso en el inicio de la serie semifinal A, tras el triunfo de este viernes, 70-62 en el arranque de la serie semifinal A.

    En una noche estadounidense, los refuerzos Marquis Wright, quien anotó 20 puntos, capturó cinco rebotes y otorgó seis asistencias, y JD Miller aportó 17 tantos más ocho pelotas capturadas, fueron los principales anotadores barianos, junto a Yuri Covington 10.

    El Barias lleva dos triunfos seguidos y le cortaron la racha de cinco victorias seguidas a Bameso.

    Por los caídos bamesianos, Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes, el refuerzo norteamericano EJ Crawford 14 y Luixander Blanco marcó 12 tantos.

    RELACIONADAS

    Partidos del domingo

    Las series semifinales del 50 TBS Distrito continuarán este domingo con dos encuentros a las 4:00 y 6:00 de la tarde, respectivamente.

    A primera hora, se medirán los contendientes de la semifinal A, las escuadras de Bameso ante Rafael Barias, y cerrarán la jornada dominical los clubes Mauricio Báez y Los Prados, en la serie B, ambas a un 5-3.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.