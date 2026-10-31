Mauricio Báez y Rafael Barias salen airosos en el arranque de las semifinales

Marquis Wright ataca el aro en el primer partido de la serie semifinal entre el Rafael Barias y el Mauricio Báez ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Mauricio Báez dio el primer golpe a Los Prados en un triunfo este viernes, 73-68, en el primer partido de la serie semifinal B del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La representación de Villa Juana tomó control 1-0 de la etapa semifinalista que está programada al mejor de un 5-3.

Los pradenses habían dominado 2-0 a los mauricianos con triunfos el 2 de octubre, 92-82, en un partido de la Fase Intergrupos A y B, y el 24 del mismo mes, 94-73, en la Fase de Eliminación.

Los refuerzos norteamericanos Kevin Obanor y BJ Fitzgerald fueron los mejores anotadores mauricianos con 17 y 16 puntos cada uno.

Obanor agregó nueve rebotes y Fitzgerald cinco asistencias, y le respaldaron Richard Bautista con 12 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias, y Jhery Mayos coló 11.

Por Los Prados, Manny Camper anotó 18 puntos, ocho rebotes más cinco asistencias, Richard Núñez 17 dígitos, atrapó seis balones y otorgó cuatro asistencias, Jefrey Abreu 12 con nueve atrapadas y y Eddy Mercedes 12, cinco rebotes y repartió siete pelotas.

En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

Rafael Barias saca ventaja sobre Bameso

El club Rafael Barias sacó ventaja sobre Bameso en el inicio de la serie semifinal A, tras el triunfo de este viernes, 70-62 en el arranque de la serie semifinal A.

En una noche estadounidense, los refuerzos Marquis Wright, quien anotó 20 puntos, capturó cinco rebotes y otorgó seis asistencias, y JD Miller aportó 17 tantos más ocho pelotas capturadas, fueron los principales anotadores barianos, junto a Yuri Covington 10.

El Barias lleva dos triunfos seguidos y le cortaron la racha de cinco victorias seguidas a Bameso.

Por los caídos bamesianos, Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes, el refuerzo norteamericano EJ Crawford 14 y Luixander Blanco marcó 12 tantos.

Partidos del domingo

Las series semifinales del 50 TBS Distrito continuarán este domingo con dos encuentros a las 4:00 y 6:00 de la tarde, respectivamente.

A primera hora, se medirán los contendientes de la semifinal A, las escuadras de Bameso ante Rafael Barias, y cerrarán la jornada dominical los clubes Mauricio Báez y Los Prados, en la serie B, ambas a un 5-3.