Warriors remontan 23 puntos y vencen 112-95 a los Lakers en la NBA Cup; Lendeborg anotó seis puntos

Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golden State, en una imagen de archivo en su juego anterior ante los Lakers de Los Angeles. ( AFP )

Los Warriors de Golden State protagonizaron una remontada de 23 puntos para derrotar 112-95 a los Lakers de Los Ángeles en la jornada del viernes de la NBA Cup, en un partido que dejó al dominicano Yaxel Lendeborg con su primera eliminación por la comisión de seis faltas personales, en el sexto encuentro de su carrera en la liga.

Stephen Curry encabezó la reacción con 31 puntos, incluidos ocho triples, mientras Brandin Podziemski aportó 21 tantos para que Golden State consiguiera su tercer triunfo seguido después de comenzar la temporada con tres derrotas.

La banca de Golden State marcó una amplia diferencia al superar 50-7 a la de los Lakers, encabezada por De´Anthony Melton, con 16 puntos, Georges Niang, con 11, y Brandon Williams, con nueve.

Charles Bassey aportó seis tantos, Will Richard tres, Gary Payton II dos y Al Horford tres, mientras los suplentes de Los Ángeles apenas consiguieron cuatro unidades de Sandro Mamukelashvili y tres de Quentin Grimes. Los demás jugadores de reserva de los Lakers terminaron sin anotaciones, entre ellos el también dominicano Chris Mañon.

Por segunda vez en los duelos entre estos dos equipos, los tres dominicanos estuvieron en roster con la presencia de Horford, Lendeborg y Mañon.

El encuentro, celebrado en el Chase Center de San Francisco y correspondiente al Grupo C de la Conferencia Oeste de la NBA Cup, significó además la revancha de los Warriors, derrotados 127-105 por los Lakers en el partido inaugural de la temporada, el pasado 21 de octubre.

Lendeborg, quien había encestado no menos de 12 puntos en cada uno de sus cuatro compromisos anteriores, terminó con seis tantos en 24 minutos y por primera vez en su breve trayectoria quedó fuera de un encuentro al acumular seis faltas.

El novato dominicano lanzó de 3-2 desde el campo, incluidos 1-2 de tres puntos, y acertó uno de sus dos tiros libres. Capturó un rebote defensivo, no repartió asistencias ni registró robos o bloqueos, perdió cinco balones y terminó con un diferencial de menos 20 mientras estuvo en cancha.

Su actuación contrastó con el desempeño que había mostrado en los encuentros recientes, entre ellos los 31 puntos y 12 rebotes que consiguió frente a Denver el lunes y los 26 tantos y nueve capturas del miércoles contra Minnesota.

Hasta el viernes, su mayor cantidad de faltas personales en un partido había sido cuatro, precisamente ante los Lakers en su debut en la NBA. En sus siguientes cuatro presentaciones cometió tres, ninguna, dos y tres, respectivamente.

De 23 abajo a ganar por 17

La historia del encuentro tuvo un comienzo favorable a Los Ángeles, que dominó el primer período 38-15, impulsado por Luka Doncic, autor de 21 puntos en ese cuarto.

Sin embargo, Golden State respondió con idéntico parcial de 38-15 en el segundo, borró por completo la diferencia y llegó al descanso con la pizarra empatada a 53.

Los Warriors completaron la remontada en el tercer período, que ganaron 32-27, y llegaron a los últimos 12 minutos con ventaja de 85-80.

En el cuarto definitivo, los locales limitaron a sus rivales a 15 tantos y agregaron 27 para sellar una victoria que parecía improbable después del primer parcial.

Curry terminó con 31 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, mientras Podziemski agregó cinco capturas y seis pases para anotación a sus 21 tantos. De'Anthony Melton contribuyó con 16 unidades y Georges Niang sumó 11 desde la banca.

El también dominicano Al Horford concluyó con tres puntos y dos rebotes en 17 minutos. Encestó uno de seis intentos de campo, incluido un triple en cuatro oportunidades, y registró una pérdida de balón y un diferencial de menos 14.

Por los Lakers, Doncic encabezó la ofensiva con 37 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. El esloveno lanzó de 27-12 desde el campo, incluidos seis triples en 16 intentos.

Austin Reaves agregó 21 tantos, cuatro rebotes y cinco asistencias, aunque perdió ocho balones, mientras Walker Kessler consiguió un doble-doble de 10 puntos y 13 rebotes, acompañado de cinco bloqueos.

Golden State aprovechó las 20 pérdidas de balón de los Lakers y terminó con 31 asistencias, frente a apenas 17 de sus adversarios.

Con el resultado, los Warriors igualaron su marca en 3-3, mientras los Lakers descendieron a 4-2. Ambos conjuntos dividieron sus primeros dos enfrentamientos de la temporada.