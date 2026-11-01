Jayson Tatum encabeza con 32 puntos la quinta victoria consecutiva de los Celtics

Jayson Tatum, con el número 0 de los Boston Celtics, realiza un mate y anota frente a los Chicago Bulls durante la primera mitad en el TD Garden, el 30 de octubre de 2026 en Boston, Massachusetts. ( BRIAN FLUHARTY/GETTY IMAGES/AFP )

Los Boston Celtics lograron este domingo su quinta victoria consecutiva en la temporada de la NBA al imponerse 108-97 sobre el Orlando Magic, impulsados por 32 puntos de Jayson Tatum en el Kia Center (Orlando).

Tatum, de 28 años y principal figura de los Celtics, lanzó para un 42% (8/19) de efectividad, conectando uno de cinco intentos de larga distancia y visitando la línea de tiros libres en 17 ocasiones, con apenas dos fallos.

"Tenemos un gran entendimiento de que esto es la NBA y todos los rivales son complicados", dijo Tatum al finalizar el partido.

"Trato de mantenerme agresivo, al principio no estaban funcionando mis lanzamientos pero todo fue mejorando en el desarrollo del partido".

Apretaron al final

El encuentro fue parejo en el balance general hasta que en el cuarto período los Celtics lograron imponer condiciones desde ambos costados de la duela anotando 31 puntos y permitiendo 23 de los locales.

Aunque Paul George figura como el segundo mejor anotador con 17 puntos, el aporte de Luka Garza (12) y Baylor Scheierman (10) desde la banca fue significativo para conseguir la victoria.

El español Hugo González, que fue titular por primera vez en la temporada, sumó 14 minutos con una línea de siete puntos, un rebote y dos robos.

Por el Magic, el brasileño Tristan Da Silva fue la gran figura con un doble-doble de 23 puntos y diez rebotes.

Orlando (2-4) sufre su tercera derrota consecutiva en condición de local en la décima posición de la Conferencia Este.