Eusebio Suero: orgulloso y emocionado de ser el Jugador Más Valioso a sus 23 años

El semblante tranquilo y afable con el que se desenvuelve fuera de la cancha contrasta con la agilidad con la que domina dentro de ella.

A Eusebio Suero Veras, apodado "La Garza" y "Omer" por sus allegados, le resultará difícil olvidar el miércoles 28 de octubre del 2026.

La tarde de este día comenzó con la publicación de los jugadores más destacados de la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito), en su 50.ª edición.

Entre ellos, Suero fue seleccionado Jugador Más Valioso (MVP), con 20 votos de los 51 emitidos por cronistas deportivos, reporteros gráficos y comunicadores que cubren el campeonato.

Más tarde, cierra la noche con broche de oro al aportar 22 puntos y cinco asistencias en la victoria del club Rafael Barias 69-59 sobre el Mauricio Báez, durante la fase de eliminación.

Seguido de su compañero Dimas Carrasco (Dimas Rafael Carrasco Jiménez) quien no se quedó atrás, literalmente, escogido Jugador de Más Progreso y logrando un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes.

Una bendición

Suero recibió la buena noticia a través de las redes sociales. "Yo brinqué y de todo", asegura, dejando entrever lo inusual que resulta verlo exaltado.

"Me siento sumamente orgulloso. Un galardón que, la verdad, es una bendición. Me sentí súper emocionado en el momento en que me di cuenta, porque, a tan temprana edad, obtener esos logros es bueno. Me siento orgulloso de que sea así", expresó.

Hambriento de seguir mejorando

Reconocido por su versatilidad y destreza con el balón, el jugador aspira a continuar elevando su nivel de juego.

"Yo sé hacer un poco de todo. Sé anotar triple, puedo tener un juego individual. Pero vamos a seguir trabajando... Yo tengo todavía muchas debilidades que, en el transcurso del tiempo, vamos a ir perfeccionando", manifestó.

Con 23 años recién cumplidos y oriundo de Villas Agrícolas, Distrito Nacional, Suero disputó 361 minutos en los 10 partidos de la serie regular. Registró 28 robos de balón, 22 pérdidas, cinco bloqueos, 19 asistencias, 54 rebotes y 165 puntos, para un promedio de 16.5 por encuentro, el séptimo mejor de la competición.

""Uno nunca se cansa de aprender y uno nunca termina de aprender"" Eusebio Suero Veras Jugador Más Valioso del TBS Distrito 2026 “

En sus porcentajes de tiro, convirtió 56 de 118 intentos de campo (47 %); 22 de 39 desde el área de dos puntos (56 %); 34 de 79 desde la línea de tres (43 %), y 19 de 30 tiros libres (63 %).

Juan Guerrero, su hermano

Durante tres años consecutivos, el premio de Jugador Más Valioso había recaído en el veterano Juan Guerrero. Con su elección, Suero puso fin a esa racha y evitó que el jugador de Bameso sumara su cuarto galardón consecutivo.

El joven baloncestista destaca la excelente relación que mantiene con Guerrero: "Un excelente jugador. Me llevo súper bien con Juan Guerrero, mi hermano".

"Es un tipo que, en todos los aspectos, me ha dado consejos. Yo he compartido con él en ocasiones. Es una persona que respeto tanto por su trabajo como por quién es", continúa diciendo.

Guerrero, de Bameso, quedó en segundo lugar en la votación con 12 sufragios. Le siguieron William Cruz, de Los Prados, con nueve, y su compañero de equipo Alejandro Vásquez, con ocho. Richard Bautista, de Mauricio Báez, y Raymond Bastardo, de El Millón, recibieron un voto cada uno.

Con el Barias y otros

Justo antes de conversar con Diario Libre, tras la victoria sobre el Mauricio Báez, un joven se le acercó y le dijo: "¡Se te dio!". Eusebio, sosegado, respondió: "Sí, tranquilo, eso es juego tras juego".

Y así ha sido. Dirigido por el ex armador bariano José "Pancho" Fortuna, el equipo cerró la serie regular del grupo B con récord de 8-2, empatado en el primer lugar con Los Prados, que ocupó la cima por el criterio de desempate del promedio de puntos a favor y en contra.

El último jugador del Barias en conquistar el premio de Jugador Más Valioso había sido LJ Figueroa, en 2021. Al igual que Suero, Figueroa tenía 23 años cuando recibió la distinción. También fue reconocido como Novato del Año.





Suero completa dos temporadas con el conjunto de Villa Consuelo. Su recorrido por el baloncesto nacional incluye participaciones en torneos superiores de Santiago, La Vega, La Romana y el Distrito Nacional.

En 2024 fue seleccionado como la primera escogencia de los Cañeros del Este en el Draft de Novatos de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB). Ese mismo año tuvo experiencia internacional con Los Brujos, en la liga profesional de El Salvador.

En 2025 fue elegido Jugador Más Valioso del Torneo de Baloncesto Superior de La Vega. En 2026 recibió el premio de Jugador de Mayor Progreso y Mejor Sexto Hombre de la LNB.

Al pasar balance a su desempeño y mirar hacia el futuro, asegura que su enfoque sigue siendo el trabajo y el aprendizaje.

"Vamos a seguir trabajando. Hay cosas que uno debe tomar como experiencia, ya sea bueno o malo. Observar los errores para perfeccionarlos y seguir adelante", concluyó.