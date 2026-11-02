Oklahoma City retirará el número 0 de Russell Westbrook el 7 de febrero

En esta foto de archivo del 7 de enero de 2017, Russell Westbrook , festeja con Jerami Grant, del Thunder de Oklahoma City, tras un enceste ante los Nuggets de Denver. ( ARCHIVO/ AP )

El número 0 de Russell Westbrook tendrá un lugar permanente en la historia de los Oklahoma City Thunder. La organización anunció este lunes que retirará el dorsal que utilizó el estelar armador durante 11 temporadas, en una ceremonia programada para el próximo 7 de febrero, cuando el conjunto reciba a los New York Knicks.

El anuncio fue realizado por el gerente general Sam Presti durante el tradicional almuerzo *Day One Luncheon* de Oklahoma City, con Westbrook presente en el escenario.

Emocionado y con lágrimas en los ojos, el exjugador recibió el reconocimiento de una franquicia a la que estuvo vinculado desde sus primeros días y con la que construyó una de las carreras individuales más destacadas de su generación.

Westbrook fue seleccionado por los Seattle SuperSonics con la cuarta escogencia del sorteo de novatos de 2008, apenas semanas antes de que la franquicia se trasladara a Oklahoma City y adoptara el nombre de Thunder. Desde entonces, disputó 11 de sus 18 temporadas en la NBA con la organización, entre 2008 y 2019.

Punto de mayor brillo

Su momento cumbre llegó en la campaña 2016-17, cuando conquistó el premio al Jugador Más Valioso (MVP), después de convertirse en el primer baloncestista desde Oscar Robertson en promediar un triple-doble durante una temporada completa.

Posteriormente consiguió esa misma hazaña en otras tres ocasiones, hasta establecerse como el líder histórico de la NBA con 209 triples-dobles.

Durante su permanencia en Oklahoma City también acumuló ocho de sus nueve participaciones en el Juego de Estrellas y ocho de sus nueve selecciones a los equipos All-NBA. Su intensidad, capacidad anotadora y entrega lo convirtieron en uno de los jugadores más identificados con la afición de los Thunder.

Junto a Kevin Durant, James Harden y Serge Ibaka, Westbrook formó parte de un núcleo que llevó a la franquicia a competir entre los principales aspirantes al campeonato. Aunque posteriormente vistió los uniformes de Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings, su legado quedó especialmente ligado a Oklahoma City.

Westbrook anunció su retiro del baloncesto profesional en agosto, después de 18 temporadas en la liga. Con el homenaje de febrero, se convertirá en el segundo jugador cuyo número sea retirado por los Thunder, sin contar los dorsales que pertenecieron a la etapa de los Seattle SuperSonics.

El número 4 de Nick Collison es el único otro dorsal retirado por la organización.