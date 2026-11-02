Yaxel Lendeborg explota con 37 puntos y conduce a los Warriors a su cuarto triunfo al hilo

El dominicano Yaxel Lendeborg en gestión ofensiva durante un partido de la NBA. ( EZRA SHAW/GETTY IMAGES VIA AFP )

Yaxel Lendeborg sigue dejando su huella en la NBA. El novato dominicano tuvo una noche memorable al anotar 37 puntos, la mayor cantidad de su carrera, para encabezar la victoria de los Golden State Warriors 124-112 sobre Los Ángeles Clippers, la noche del domingo en San Francisco.

Lendeborg fue la principal figura ofensiva de Golden State, al encestar 13 de sus 19 intentos de campo, incluidos seis triples en 11 oportunidades.

Además, aportó seis asistencias en una actuación que confirmó su crecimiento dentro del conjunto californiano.

El delantero superó así su anterior marca personal de 31 puntos, establecida el pasado lunes en una victoria frente a los Denver Nuggets, encuentro que también marcó el inicio de la racha ganadora de los Warriors, que ya suma cuatro triunfos consecutivos.

El quisqueyano anotó 19 de sus 37 puntos en la primera mitad y volvió a ser determinante en el tramo decisivo del encuentro.

Cuando los Clippers intentaban acercarse en el marcador, Lendeborg conectó su quinto triple de la noche con 8:29 por jugar, para devolverle a Golden State una ventaja de dos dígitos y ayudar al equipo a conservar el control.

Mantienen el paso ganador

Golden State consiguió el triunfo pese a descansar a sus dos principales referentes, Stephen Curry y Draymond Green, quienes se espera que regresen este lunes, cuando los Warriors reciban a los Phoenix Suns.

De'Anthony Melton aportó 21 puntos, mientras que Brandon Williams y Brandin Podziemski terminaron con 17 tantos cada uno.

Podziemski completó su actuación con ocho rebotes y ocho asistencias, la mayor cantidad del partido. Por su parte, Charles Bassey, quien abrió como centro titular, encabezó a los reboteadores de Golden State con 10 capturas.

Los Clippers comenzaron mejor y llegaron a tener una ventaja de 11 puntos durante el primer cuarto. Una corrida de 10-0, impulsada por triples de Kobe Sanders y Brook Lopez, les permitió colocarse arriba 37-26.

Sin embargo, los Warriors reaccionaron al inicio del segundo período con un rally de 11-2, en el que Williams y Lendeborg aportaron dos canastas cada uno. La reacción permitió a los locales tomar el control y marcharse al descanso con ventaja de 63-57.

Después del descanso, Golden State amplió su ventaja hasta 83-68, gracias a un triple de Lendeborg cuando restaban 5:20 del tercer cuarto.

Los Clippers no bajaron los brazos y lograron reducir la diferencia a siete puntos al concluir el período.

En el último cuarto, Los Ángeles llegó a mantenerse a ocho tantos, pero el triple de Lendeborg con 8:29 en el reloj frenó sus aspiraciones de remontada y permitió a los Warriors manejar la ventaja hasta el final.

Clippers en mala racha

Rui Hachimura fue el máximo anotador de Los Ángeles con 24 puntos, producto de cuatro triples.

Darius Garland aportó 15 puntos y siete asistencias, mientras que Kobe Sanders y Nick Martinelli contribuyeron con 16 y 10 tantos, respectivamente. Kris Dunn terminó con 12 puntos y siete robos.

Los Clippers, que jugaron sin Brandon Ingram, Bradley Beal, Jordan Miller y Max Strus, sufrieron su quinta derrota consecutiva.

El triunfo de Golden State se produjo en la misma cancha donde, apenas 24 horas antes, las Golden State Valkyries habían celebrado la conquista del campeonato de la WNBA.