Yaxel Lendeborg se burla de Angel Reese tras derrota en final de la WNBA

Nadie está a salvo de las burlas de Yaxel Lendeborg. Así lo señala el diario New York Post al destacar que el novato dominicano de los Warriors de Golden State también ha llevado su particular sentido del humor a la WNBA, esta vez con Angel Reese como protagonista.

Lendeborg fue captado celebrando el campeonato de las Valkyries de Golden State, que derrotaron 68-63 al Atlanta Dream en el séptimo partido de la final, disputado el sábado, y aprovechó la ocasión para devolverle a Reese un gesto que había realizado durante la serie.

En el tercer encuentro, cuando Atlanta dominaba 94-69 y restaban 28.7 segundos, Reese había juntado el pulgar y el índice para indicar a la banca de las Valkyries que sus rivales eran demasiado pequeñas, publicó ayer el Post. Tras la conquista del título, Lendeborg reprodujo la misma señal hacia el banco del Dream.

La celebración llegó después de que Golden State conquistara su primer campeonato de la WNBA, apenas en su segunda temporada de existencia. Gabby Williams encabezó la victoria decisiva con 30 puntos y recibió el premio de Jugadora Más Valiosa de la final, mientras Reese terminó con ocho tantos y 12 rebotes por Atlanta.

La provocación se suma a las muestras de personalidad que ha exhibido el dominicano en su comienzo en la NBA. Según el New York Post, Lendeborg también llamó la atención por sus intercambios con Luka Doncic durante el partido inaugural de la temporada, el pasado 21 de octubre.

Pero el delantero no solo está ganando notoriedad por sus gestos. El domingo estableció una marca personal de 37 puntos en el triunfo de los Warriors 124-112 sobre los Clippers de Los Ángeles, actuación que incluyó seis triples, seis asistencias y 13 tiros de campo convertidos en 19 intentos.

Con apenas siete partidos disputados en la NBA, Lendeborg ya suma dos actuaciones de al menos 30 puntos y se convirtió en el primer novato de Golden State en alcanzar los 37 tantos desde que Stephen Curry anotó 42 el 14 de abril de 2010. Su explosivo comienzo lo mantiene como una de las figuras emergentes del conjunto californiano.