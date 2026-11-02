Yaxel Lendeborg supera inicio de Lebron James y Luka Doncic en sus primeros siete juegos de la NBA

Yaxel Lendeborg es defendido por Luka Doncic durante uno de sus primeros partidos en la NBA. ( AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg ha comenzado su carrera en la NBA con una producción ofensiva superior a la que registraron LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant y Victor Wembanyama durante sus primeros siete partidos como profesionales. Solo Michael Jordan, entre las cinco estrellas históricas examinadas, tuvo un promedio de anotación más alto en la misma cantidad de encuentros.

Lendeborg, seleccionado en el puesto 11 del draft de 2026 por los Golden State Warriors, acumula 156 puntos en siete partidos, para una media de 22.3 por encuentro. También registra 7.3 rebotes, 3.7 asistencias y 32.3 minutos de juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/whatsapp-image-2026-11-02-at-83152-am-ebb6a209.jpeg Yaxel Lendeborg ha superado a grandes jugadores de la NBA en su primer año en la liga. (INFOGRAFÍA CREADA CON IA)

El alero de 24 años ha encestado el 52 % de sus tiros de campo y el 40.9 % de sus intentos de tres puntos. Su porcentaje de tiro verdadero, que combina lanzamientos de campo, triples y tiros libres, alcanza el 64.5 %.

Su actuación más reciente fue el domingo 1 de noviembre, cuando anotó 37 puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes en la victoria de Golden State 124-112 sobre Los Angeles Clippers. Encestó 13 de 19 tiros de campo, incluidos seis triples en 11 intentos.

Fue su segundo encuentro de al menos 30 puntos. El 26 de octubre había conseguido 31 tantos, 12 rebotes y seis asistencias frente a Denver. Con esa actuación se convirtió en el primer novato de los Warriors desde Stephen Curry, en febrero de 2010, en registrar al menos 30 puntos, diez rebotes y cinco asistencias en un partido.

¿Cómo se compara con las estrellas históricas?

La comparación de los primeros siete encuentros de temporada regular muestra que Lendeborg supera en anotación a cuatro jugadores que posteriormente se convirtieron en figuras de la NBA.

Michael Jordan acumuló 174 puntos durante sus primeros siete encuentros con Chicago, en 1984. Su promedio fue de 24.9 puntos, acompañado de 5.1 rebotes y cinco asistencias.

Kevin Durant comenzó su carrera con Seattle, en 2007, con una media de 21.7 puntos. Luka Doncic registró 20.4 tantos en sus primeros siete partidos con Dallas, en 2018.

LeBron James, quien debutó con Cleveland en 2003, promedió 16.9 puntos, 7.3 rebotes y 6.6 asistencias en ese mismo tramo.

Lendeborg también supera el promedio inicial de Victor Wembanyama, quien consiguió 19.4 puntos y 8.4 rebotes por partido en sus primeros siete compromisos con San Antonio.

La comparación tiene una diferencia importante. Lendeborg debutó con 24 años, mientras que James, Durant y Wembanyama comenzaron sus carreras en la NBA durante la adolescencia. Doncic tenía 19 años y Jordan, 21.

¿En qué lugar está entre los anotadores de la NBA?

Con sus 156 puntos, Lendeborg ocupa el noveno lugar de la liga en anotación acumulada, empatado con Shai Gilgeous-Alexander. Ambos tienen la misma cantidad, aunque el dominicano ha disputado siete partidos y el canadiense seis.

Por promedio, Lendeborg aparece en el puesto 21 de la NBA, según la clasificación de Land of Basketball, con 22.3 puntos por encuentro. La posición puede variar ligeramente entre portales debido a los criterios utilizados para ordenar empates y establecer el mínimo de partidos.

Entre los novatos, ocupa el segundo lugar en anotación, detrás de Darius Acuff Jr., de Sacramento, quien promedia 26.3 puntos en seis encuentros. Lendeborg supera a Caleb Wilson, de Chicago, que registra 21.2 puntos en seis partidos.

El dominicano también es el novato con mayor promedio de anotación entre los aleros de su categoría.

Su eficiencia está por encima del promedio de la liga El rendimiento de Lendeborg también destaca en el índice de eficiencia del jugador, conocido como PER, que combina la producción estadística por minuto y ajusta los resultados al ritmo de juego. Hoops Junkie sitúa al dominicano en el puesto 26 de la NBA, con un PER de 21.3. El promedio de referencia de la liga para este indicador es 15. Su porcentaje de tiro verdadero de 64.5 % también refleja una utilización eficiente de sus oportunidades ofensivas. El novato convierte más de la mitad de sus lanzamientos de campo y ha encestado 18 triples en 44 intentos.

Dos partidos de más de 30 puntos y un encuentro de seis

Lendeborg ha anotado al menos 26 puntos en cuatro de sus últimos cinco encuentros. En ese tramo promedió 25.2 puntos, siete rebotes y 3.6 asistencias.

Su desempeño no ha sido uniforme. Contra Los Angeles Lakers, el 30 de octubre, terminó con seis puntos, un rebote, cinco pérdidas de balón y seis faltas personales en 24 minutos.

Dos días después respondió con los 37 puntos frente a los Clippers, en ausencia de Stephen Curry y Draymond Green.

Golden State tiene balance de cuatro victorias y tres derrotas en los siete partidos que ha disputado Lendeborg. El dominicano ha sido titular en todos y es el segundo máximo anotador del equipo por promedio, detrás de Curry, quien registra 29.2 puntos en cinco partidos.