Yaxel Lendeborg aporta 16 puntos y un bloqueo clave en triunfo de los Warriors sobre los Suns

Yaxel Lendeborg hace ofensiva en el partido inicial contra los Golden State Warriors. ( AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg volvió a contribuir al triunfo de los Golden State Warriors, que derrotaron 116-113 a los Phoenix Suns la noche del lunes, en un partido en el que el novato anotó 16 puntos y protagonizó una importante jugada defensiva durante los minutos finales.

Lendeborg bloqueó un intento de penetración de Jalen Green cuando Golden State defendía una estrecha ventaja en el último cuarto. La intervención formó parte de una serie de acciones defensivas que permitieron a los Warriors conservar el resultado.

El dominicano terminó con 16 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias, un robo de balón y un bloqueo en 29 minutos y 22 segundos de juego. Encestó tres de sus diez lanzamientos de campo, incluidos dos triples en seis intentos, y convirtió ocho de nueve tiros libres.

Su actuación llegó apenas 24 horas después de conseguir 37 puntos contra Los Angeles Clippers, su mayor anotación desde que debutó en la NBA.

Remontada de 17 puntos

Golden State tuvo que remontar una desventaja de 17 puntos para conseguir su quinta victoria consecutiva, después de comenzar la temporada con tres derrotas.

Phoenix dominó buena parte de la primera mitad y llegó a colocarse 55-39 cuando faltaban 3:47 para el descanso. Los Warriors respondieron con una ofensiva de 12 puntos consecutivos para reducir la diferencia a 57-51.

Stephen Curry encabezó la recuperación con 34 puntos, siete asistencias y seis rebotes. Anotó 18 tantos en el tercer período y terminó con cinco triples.

Los Warriors también perdieron a Draymond Green, expulsado cuando habían transcurrido dos minutos del tercer cuarto tras recibir dos faltas técnicas consecutivas.

Green protagonizó un enfrentamiento con Khaman Maluach y Dillon Brooks. La situación obligó a Golden State a modificar su rotación durante el resto del encuentro.

Charles Bassey aprovechó la oportunidad y consiguió 19 puntos y ocho rebotes, mientras Brandin Podziemski aportó otros 20 tantos.

Las jugadas que decidieron el encuentro

El partido estaba empatado 106-106 cuando Georges Niang encestó un triple a falta de 3:54 para el final, después de recibir un pase de De'Anthony Melton. El lanzamiento colocó a Golden State delante 109-106, una ventaja que mantuvo hasta el cierre.

Posteriormente, Curry robó un balón a Devin Booker y Podziemski convirtió dos tiros libres para ampliar la diferencia a 113-108 cuando restaban 1:47.

Lendeborg también participó en el esfuerzo defensivo con su bloqueo sobre Jalen Green, quien intentaba anotar cerca del aro.

Phoenix redujo la diferencia a un punto, 113-112, mediante una clavada de Green a falta de 14.2 segundos.

Curry respondió con tres tiros libres en los últimos segundos para asegurar la victoria. Aunque falló su último lanzamiento desde la línea, Collin Gillespie no consiguió convertir un triple desde larga distancia que habría empatado el encuentro.

Devin Booker fue el principal anotador de Phoenix con 26 puntos, seguido por Miles Bridges con 21 y Dillon Brooks con 18