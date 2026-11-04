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Los Prados vence a Mauricio Báez y se mantiene con vida en la serie semifinal

El cuarto partido de la serie será celebrado el próximo viernes

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    Los Prados vence a Mauricio Báez y se mantiene con vida en la serie semifinal
    Manny Camper ejecuta un donqueo en el tercer partido de la serie semifinal del TBS Distrito ante Mauricio Báez (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Los Prados se resiste a la descalificación y la noche de este martes venció a Mauricio Báez con marcador 89-67, en el tercer duelo de la serie semifinal B del TBS Distrito 2026.

    El refuerzo boricua Manny Camper se presentó bestial en la ofensiva al encestar 34 puntos, secundado por su compatriota Alejandro Vásquez, quien anotó 22 tantos, Jefrey Abreu 13 y ocho rebotes y William Cruz 11.

    Por el Mauricio, el refuerzo norteamericano Kevin Obanor marcó 15 puntos, Gerardo Suero 13, Jhery Matos (siete rebotes) y Diego Moquete 10 unidades cada uno.

    Con las series semifinales A y B a favor del Rafael Barias (2-0 vs Bameso) y del Mauricio Báez (2-1 vs Los Prados) estos dos equipos están a ley de un triunfo de verse las caras nuevamente en la disputa del título, luego de tres años de ausencia, ya que en el 2023 se enfrentaron y los de Villa Juana dominaron la serie final 4-2, la cual estuvo pactada a un 7-4

    Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

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    • El TBS Distrito continúa en su etapa semifinal este miércoles con el tercer partido entre Bameso y el Rafael Barias a partir de las 8 de la noche.
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