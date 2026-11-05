Don Bosco responde bajo presión, frena a San Sebastián e iguala la Gran Final del BSE 2026

Troy Cracknell lideró el ataque con 31 unidades por el Don Bosco en el segundo juego de la serie final ( CEDIDA POR EL BSE 2026 )

El Don Bosco encontró en su ofensiva y en la capacidad de responder bajo presión los argumentos para frenar al San Sebastián y devolver la igualdad a la serie final del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026).

Los salesianos se impusieron 101-95 en el polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte, con una actuación determinante de Troy Cracknell y Christopher Bencosme, quienes combinaron 57 puntos para conducir al conjunto dirigido por Jonathan Sarnely Matos a su primera victoria en la disputa por el campeonato.

El triunfo permitió al Don Bosco colocar 1-1 la serie, pactada al mejor de siete partidos, después de un encuentro en el que ambos equipos mantuvieron la intensidad ofensiva hasta los minutos finales.

Cracknell llevó la voz cantante durante buena parte del partido con sus 31 puntos, incluidos seis disparos desde la línea de tres, mientras Bencosme asumió la responsabilidad de cerrar el compromiso cuando el resultado todavía estaba en discusión.

La diferencia terminó de establecerse en el último minuto y medio, cuando el Don Bosco encontró las respuestas necesarias para contener los intentos de reacción del Imperio Rojo.

Con 1:36 por jugar, el refuerzo Kerry Richardson levantó al público de sus asientos con un espectacular donqueo que colocó la pizarra 95-91 a favor de los salesianos.

Emmit Williams consiguió acercar al San Sebastián al convertir uno de dos tiros libres, pero Bencosme respondió con un triple que amplió la ventaja a 98-92 cuando restaba 1:02.

La defensa del Don Bosco también hizo su parte. Una pérdida de balón del San Sebastián terminó con una falta sobre Troy Cracknell, quien convirtió uno de sus dos tiros libres para colocar el marcador 99-92, con 50.6 segundos en el reloj.

El Imperio Rojo todavía tenía argumentos para intentar una remontada. Williams encestó un disparo de tres puntos que redujo la diferencia a 99-95 cuando quedaban 33.2 segundos.

Pero Bencosme volvió a aparecer en el momento oportuno. Una flotadora suya aumentó la ventaja a seis puntos y prácticamente sentenció el encuentro, con apenas 13.3 segundos por jugar.

Producción ofensiva repartida

Cracknell terminó como el máximo anotador del encuentro con 31 unidades y seis triples, mientras Bencosme agregó 26 puntos para convertirse en el otro gran protagonista de la victoria salesiana.

Darwin Rosario también tuvo una contribución importante con 18 tantos, 10 asistencias y nueve rebotes, quedándose a las puertas de un triple-doble. Richardson completó el grupo de los principales anotadores del Don Bosco con 16 puntos.

Por el San Sebastián, Luiyi Rojas encabezó el ataque con 28 puntos. Justin Foreman aportó 17, Wisin Peralta consiguió 16 tantos y nueve rebotes, Emmit Williams registró 15 puntos y 11 rebotes, y José Rafael de Jesús terminó con 12 unidades.

El XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat está dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y se disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La serie continúa este viernes

Con el empate establecido, la atención se traslada al tercer enfrentamiento, programado para este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche, nuevamente en el polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte.

El resultado del segundo partido devuelve el equilibrio a una final que ahora comienza prácticamente desde cero, con dos equipos que buscan tomar ventaja en la carrera por el campeonato de Moca.