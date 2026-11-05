Towns aporta 17 puntos y 12 rebotes en histórico triunfo de los Knicks sobre Chicago

Towns fue parte de una ofensiva que tuvo como principal protagonista a Brunson, quien castigó a la defensa de Chicago con 33 puntos, 22 de ellos en el primer cuarto, para encaminar desde temprano el triunfo de los locales.

Los Knicks impusieron su ritmo desde el inicio, pese a que los Bulls consiguieron tomar un par de ventajas en los primeros minutos. Sin embargo, una corrida de 8-0, encabezada por Brunson y OG Anunoby, permitió a Nueva York tomar el control definitivo del marcador (12-6).

Un triple de Brunson amplió la diferencia a 22-10 y, antes de finalizar el primer período, los Knicks ya dominaban 43-21, luego de conseguir su primera ventaja de más de 20 puntos.

La superioridad neoyorquina continuó en el segundo cuarto. Los dirigidos por los Knicks llegaron al descanso con una impresionante ventaja de 84-52, igualando el récord de la franquicia de puntos anotados en una primera mitad, establecido el 18 de noviembre de 1988, en un partido frente a los Philadelphia 76ers.

Anunoby también tuvo una destacada actuación con 18 puntos, igualando la mejor marca de su carrera al convertir 11 tiros libres. Desde el banquillo, Jordan Clarkson y Dalton Knecht aportaron 10 unidades cada uno.

Demolieron en el tercero

La mayor ventaja de los Knicks llegó en el tercer período, cuando Miles McBride completó una jugada de cuatro puntos para colocar el marcador 111-67, con 3:23 por jugar en ese cuarto.

Nueva York entró al último período con una cómoda ventaja de 113-79 y terminó sellando la victoria por 135-105.

Por Chicago, los suplentes Tre Jones y Jaylin Sellers encabezaron la ofensiva con 14 puntos cada uno. Matas Buzelis y Norman Powell sumaron 12 unidades por cabeza, mientras que Josh Giddey terminó con 10 puntos y seis asistencias.

Con este resultado, los Knicks alcanzaron por primera vez en la temporada un balance de .500, con igual número de victorias y derrotas, después de comenzar con tres reveses consecutivos.

En cambio, los Bulls sufrieron su séptima derrota en los primeros ocho partidos y la sexta de manera consecutiva.