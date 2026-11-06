James Feldeine anuncia su retiro del baloncesto profesional tras una fructífera carrera internacional

James Feldeine, derecha, jugó por última vez en el torneo distrital 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

El escolta de origen dominicano James Feldeine anunció oficialmente su retiro como baloncestista profesional, poniendo fin a una trayectoria de más de 15 años caracterizada por su capacidad anotadora en las principales ligas de Europa, su impacto en América Latina y su entrega con la selección nacional de la República Dominicana.

Su último partido lo disputó en el TBS Distrial 2026 con el club Bameso.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el jugador de 38 años agradeció las oportunidades que le brindó el deporte tras haber crecido en las calles de Washington Heights, Nueva York.

"Me retiro oficialmente del juego que tanto me ha dado en esta vida. Desde el principio, el baloncesto me dio una alegría que no pude encontrar en ninguna otra cosa. Se convirtió en más que un juego; siempre fue mi lugar seguro", expresó Feldeine en su comunicado de despedida.

"Creciendo en las duras calles de Washington Heights, Nueva York, nunca pude imaginar todos los lugares a los que este juego me llevaría, las personas que conocería o las experiencias que tendría la bendición de vivir", añadió el tirador, enviando además un mensaje a los jóvenes que son subestimados: "Sigan presionando, ¡soy el ejemplo perfecto de bloquear el ruido y perseguir tus sueños!".

Una fructífera travesía por Europa y América

Tras egresar de la Universidad de Quinnipiac en la NCAA (donde lideró la Northeast Conference en anotación en su año sénior), Feldeine no fue seleccionado en el Draft de la NBA en 2010, lo que lo llevó a labrar un camino profesional en el baloncesto internacional a base de esfuerzo.

Su salto a Europa comenzó en España con el Breogán en la LEB Oro y posteriormente descolló en la Liga ACB con el Mad-Croc Fuenlabrada y el Real Betis. Su tórrido lanzamiento de media y larga distancia lo catapultó a los principales escenarios del continente europeo:

Grecia: Se coronó en la Liga Griega y la Copa con el gigante Panathinaikos , compitiendo al más alto nivel en la Euroliga .

Se coronó en la Liga Griega y la Copa con el gigante , compitiendo al más alto nivel en la . Serbia: Logró el campeonato de la Liga Serbia con el histórico Estrella Roja de Belgrado (Crvena Zvezda).

Israel: Alzó la Copa de Israel en dos ocasiones consecutivas vistiendo la franeca del Hapoel Jerusalem .

Otros pasos: Tuvo incursiones en la Serie A de Italia (Fortitudo Bologna), en Puerto Rico con los Mets de Guaynabo y en el circuito dominicano con los Titanes del Distrito y el club Bameso.

Baluarte con la selección dominicana y el adiós con Bameso

Feldeine vestía con orgullo el uniforme tricolor de la selección nacional dominicana, siendo pilar ofensivo en eventos continentales y mundiales. Debutó formalmente en el Premundial de Caracas 2013 —donde ayudó al país a lograr la histórica clasificación a la Copa del Mundo FIBA 2014 en España— y acumuló destacadas actuaciones en FIBA Américas y torneos Centrobasket.

Su capítulo final sobre la cancha tuvo lugar en el escenario local. Feldeine disputó su último torneo profesional vistiendo la camiseta del Club Bameso en el TBS del Distrito Nacional 2026, aportando su veteranía, liderazgo y tiro perimetral para despedirse compitiendo al máximo nivel ante la fanaticada capitalina.