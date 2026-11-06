Mauricio Báez avanza a su décima final consecutiva en el TBS Distrito al vencer a Los Prados

Jhery Matos, del club Mauricio Báez, se acerca al canasto para anotar dos puntos ante los jugadores de Los Prados, Manny Camper y William Cruz. ( CEDIDA POR ABADINA. )

El club Mauricio Báez volvió a demostrar su condición de protagonista del baloncesto distrital. Con cuatro jugadores que anotaron al menos 18 puntos, el conjunto de Villa Juana derrotó 93-88 a Los Prados para conquistar 3-1 la serie semifinal B y asegurar su presencia en la final por décima ocasión consecutiva en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

La victoria también representó la clasificación número 20 del Mauricio Báez a una serie final en su historia y le permitió mantener vivo el objetivo de conquistar un cuarto campeonato seguido, después de coronarse en las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Su próximo obstáculo será el Rafael Barias, uno de sus principales rivales de la última década, en una disputa por la Copa BanReservas.

El capitán Gerardo Suero encabezó el ataque mauriciano con 21 puntos y cinco rebotes, seguido por Jhery Matos, quien aportó 20 unidades y nueve capturas. Richard Bautista y el refuerzo estadounidense Kevin Obanor completaron el cuarteto ofensivo con 18 tantos cada uno. Bautista agregó ocho rebotes y siete asistencias, mientras Obanor consiguió ocho rebotes.

Por Los Prados, que vio terminar su participación en el campeonato, el puertorriqueño Alejandro Vásquez fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos. Su compatriota Manny Camper aportó 21 unidades y seis rebotes, Richard Núñez sumó 17 tantos y Jefrey Abreu terminó con 12 puntos y siete rebotes.

Remontada para sellar el boleto

El Mauricio Báez tuvo que trabajar para construir su clasificación. Los pradenses dominaron el primer período 23-21, aprovechando la producción de sus principales figuras ofensivas, pero los mauricianos reaccionaron en el segundo cuarto con un parcial de 22-16 para marcharse al descanso con ventaja de 43-39.

Gerardo Suero y Kevin Obanor encabezaron la ofensiva de Villa Juana durante la primera mitad con ocho puntos cada uno, mientras Richard Bautista agregó siete y Jhery Matos seis.

Por Los Prados, Núñez y Camper anotaron diez unidades cada uno, en tanto Vásquez contribuyó con nueve tantos.

En la segunda mitad, el Mauricio mantuvo la intensidad ofensiva y encontró en la combinación de experiencia, capacidad atlética y distribución del balón los argumentos para contener los intentos de reacción de sus rivales y cerrar el triunfo que le otorgó el pase a la disputa del campeonato.

La clasificación tuvo un significado especial para la organización de Villa Juana. Los jugadores y el cuerpo técnico dedicaron el triunfo a su fundador y asesor, Leo Corporán, quien celebró este viernes su cumpleaños número 80, y también expresaron sus deseos de recuperación para su dirigente titular, Melvyn López, afectado por problemas de salud.

Otra vez ante el Barias

La final enfrentará nuevamente a dos de las organizaciones más tradicionales y exitosas del baloncesto superior del Distrito Nacional.

El Rafael Barias consiguió su boleto después de barrer 3-0 a Bameso en la semifinal A y disputará la séptima serie final de su historia. El conjunto de Villa Consuelo ha conquistado cuatro campeonatos, en 2009, 2013, 2017 y 2019, en sus anteriores seis apariciones en esta instancia.

Mauricio Báez y Rafael Barias se enfrentaron por última vez en una final en 2023, cuando los representantes de Villa Juana se impusieron 4-2 en una serie pactada al mejor de siete partidos.

Ahora volverán a encontrarse con un título en juego y con los mauricianos intentando extender su dominio reciente mediante una cuarta corona consecutiva.

La serie final del torneo número 50 del baloncesto distrital comenzará el lunes 9, a partir de las 5:00 de la tarde, en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La edición de este año, que celebra las bodas de oro del campeonato, está dedicada a la empresa Seaboard «Energía Limpia» y tiene en disputa la Copa BanReservas.

Saque de honor

Antes del inicio del tercer período, la diputada Tayluma Calderón realizó el saque de honor, invitada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico).

La legisladora estuvo acompañada por los expresidentes de Abadina José Esteban Borromé y Rafael Mencia, así como por el Inmortal del Deporte Fernando Teruel, César Pilarte y Julio Núñez. También participaron los jugadores Enyer Camilo, de Los Prados, y Jhery Matos, del Mauricio Báez.