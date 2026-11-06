×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
NBA
Añadir Diario Libre en GoogleNBA

Yaxel Lendeborg marca 17 y los Golden State Warriors vencen a Miami

El dominicano capturó ocho rebotes y otorgó seis asistencias

    Stephen Curry anotó 29 puntos, Yaxel Lendeborg sumó 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, y los Warriors de Golden State ganaron su sexto partido consecutivo al vencer la noche del jueves por 120-100 al Heat de Miami.

    Giannis Antetokounmpo tuvo 20 puntos y 14 rebotes, Davion Mitchell aportó 22 puntos y ocho asistencias y Bam Adebayo añadió 18 puntos y 10 rebotes para Miami, que fue superado 26-9 durante un tramo crucial del tercer cuarto y no pudo recuperarse.

    • Draymond Green registró un máximo de la temporada con 11 asistencias y Georges Niang anotó 13 puntos desde la banca, mientras los Warriors ampliaron su racha de victorias después de comenzar la temporada 0-3.
    RELACIONADAS

    Rendimiento y resultados

    Curry empezó con 1 de 8 y llevaba 2 de 10 al descanso, antes de encenderse en el tercer cuarto, y terminó con 9 de 19 y seis triples, quedándose a poco de su cuarto partido consecutivo con 30 o más puntos porque descansó una vez que el encuentro ya estaba decidido.

    Klay Thompson anotó 11 puntos en su regreso y reencuentro con su antiguo equipo, los Warriors, y recibió una cálida ovación antes del salto inicial.

    Andrew Wiggins también se enfrentó a sus antiguos compañeros de Golden State y anotó apenas dos puntos con 1 de 6 en tiros, además de seis rebotes y cuatro asistencias para el Heat.___

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.