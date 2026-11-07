Cavaliers dominan a los 76ers, LeBron James anota solo 8 puntos y detiene racha de casi 400 partidos

Los Cleveland Cavaliers hicieron valer su condición de locales y derrotaron contundentemente 119-95 a los Philadelphia 76ers en un encuentro correspondiente a la NBA Cup, disputado el viernes por la noche, en una jornada marcada por el dominio colectivo de Cleveland y el discreto desempeño de LeBron James.

Donovan Mitchell y Evan Mobley encabezaron la ofensiva de los Cavaliers. Mitchell terminó con 23 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, mientras que Mobley aportó 22 unidades para conducir a su equipo a una victoria que le permitió dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas y mejorar su registro en casa a 4-1.

Desde el comienzo, Cleveland impuso su ritmo de juego. Mitchell anotó seis puntos durante los primeros 80 segundos y ayudó a construir una ventaja de 27-12. Los Cavaliers cerraron el primer período arriba 33-22, aprovechando también las dificultades ofensivas de Philadelphia, especialmente las de Joel Embiid, quien falló sus primeros siete lanzamientos.

Los 76ers intentaron reaccionar en el segundo cuarto, impulsados por una destacada actuación de VJ Edgecombe, autor de 15 puntos en ese parcial. Sin embargo, los locales conservaron el control y se marcharon al descanso con una ventaja de 62-54. Edgecombe ya acumulaba 17 puntos, mientras Mobley tenía 15 y Mitchell registraba 10 tantos y siete asistencias.

La reacción de Philadelphia llegó al inicio del tercer período, cuando logró acercarse a apenas dos puntos. Pero Cleveland respondió con autoridad y recuperó el dominio del encuentro. Un triple de Mitchell antes de finalizar el cuarto amplió la diferencia a 91-74, estableciendo hasta ese momento la mayor ventaja de los Cavaliers.

En el último período, Cleveland terminó de sentenciar el compromiso, llegando a dominar por hasta 25 puntos ante unos 76ers que nunca encontraron la fórmula para detener el ataque rival.

Detuvo racha de anotación

La jornada también dejó un dato significativo en la carrera de LeBron James. El veterano jugador, quien defendió durante 11 temporadas la camiseta de Cleveland en dos etapas y condujo a la franquicia a su único campeonato de la NBA en 2016, apenas consiguió ocho puntos y siete rebotes, además de cometer seis pérdidas de balón en 32 minutos.

Su discreta actuación puso fin a una impresionante racha de 396 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos en Cleveland, una marca que se mantenía desde el 29 de diciembre de 2004.

Por Philadelphia, Jaylen Brown encabezó la anotación con 20 puntos, seguido de Edgecombe, quien terminó con 19. Tyrese Maxey agregó 17 unidades, mientras que Embiid protagonizó una noche especialmente complicada al fallar sus nueve intentos de campo y concluir con apenas seis puntos y siete rebotes.

Desde la banca, Mario Hezonja fue otro de los protagonistas de Cleveland, con 15 puntos y 10 rebotes, mientras Peyton Watson contribuyó con 13 unidades y nueve rebotes en su regreso tras superar una lesión en el tendón de la corva derecho.

Con este resultado, los Cavaliers colocaron su marca en 1-0 dentro del Grupo B de la Conferencia Este de la NBA Cup, mientras Philadelphia quedó con registro de 1-1.

Cleveland también tuvo que afrontar algunas ausencias. Jarrett Allen no participó debido a una contusión en la rodilla derecha, Jaylon Tyson se perdió su cuarto partido consecutivo por un esguince de tobillo y Sam Merrill abandonó el encuentro durante la primera mitad por molestias en el codo derecho. Philadelphia tampoco contó con Adem Bona, afectado por un esguince cervical.