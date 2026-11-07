Cavs detienen a los Sixers de LeBron y Doncic sigue dando espectáculo en Los Ángeles

Lebron James durante un partido ( FOTO DE ARCHIVO )

Los Cleveland Cavaliers lograron detener este viernes una racha de cinco victorias consecutivas de los Philadelphia 76ers al imponerse 119-95 mientras que Luka Doncic explotó para 53 puntos en victoria de los LA Lakers.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

-LeBron sufre en su regreso-

LeBron James regresó a la que fue su casa desde el inicio de su carrera por primera vez con la camisa de los Philadelphia 76ers.

El alero de 41 años disputó 32 minutos en los que anotó ocho puntos y recogió ocho rebotes en una actuación por debajo de lo acostumbrado por el cuatro veces campeón de la NBA.

Los Cavaliers, uno de tres equipos que hicieron su debut en la Copa NBA en la jornada de hoy, tuvieron en Donovan Mitchell a su máximo anotador con 23 puntos.

Sin embargo, el esfuerzo colectivo y una dinámica espectacular en ataque han sido determinantes con siete jugadores anotando en doble dígito.

"Hemos entregado un esfuerzo completo y lo necesitábamos", comentó James Harden. "Cuando jugamos en este nivel tenemos la capacidad de hacer cosas realmente especiales".

Cleveland lideró en el marcador durante todo el partido, ganó la batalla de los rebotes 65-51 y se impuso en la pintura 50-30.

Aunque apenas es el segundo tropiezo de los Sixers en la temporada, puede resultar significativo dentro de un Grupo B (Este) en el que compiten los campeones New York Knicks y el renovado Miami Heat del griego Giannis Antetokounmpo.

De acuerdo a las reglas de la competencia, solamente el líder de cada grupo avanza a la siguiente ronda con el segundo lugar dependiendo del ranking al finalizar la primera fase.

-51 para Doncic-

El esloveno Luka Doncic se perfila como uno de los candidatos al Jugador Más Valioso (MVP) desde muy temprano en la temporada con su cuarto partido consecutivo con por lo menos 40 puntos en la victoria 124-118 de Los Ángeles Lakers sobre los Portland Trail Blazers.

Doncic, seis veces considerado para el Juego de las Estrellas, lideró a su equipo con 51 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

El Cryptocom Arena de Los Ángeles disfrutó de otra noche mágica para su principal figura, incluida una canasta desde su propia línea de tiros libres para cerrar la primera parte que llevó una sonrisa al rostro de Bruce Springsteen, quien miraba sentado en la primera fila.

El escolta de 27 años promedia 39 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes en sus primeros ocho partidos de la temporada 2026-27.

Los Lakers mantienen el paso perfecto en la Copa NBA y con dos triunfos lideran el Grupo C en la Conferencia Oeste.

-Paliza en Charlotte-

Los Boston Celtics (2-0) tuvieron una jornada de pocos sobresaltos al conseguir una contundente victoria 119-80 sobre los Charlotte Hornets en su segunda presentación en la Copa NBA.

El ala-pívot y principal figura de los Celtics, Jayson Tatum, fue la gran figura del encuentro con una línea de 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

"Simplemente trato de mejorar", dijo Tatum. "Queremos llegar a la final de la Copa NBA, es una oportunidad para competir y la aprovecharemos".

Tatum, de 28 años, conectó cinco de sus ocho intentos desde la línea de tres del Spectrum Center de Charlotte.

Además de mantener el invicto luego de sus dos primeros partidos del torneo de copa, Boston logró mejorar a 53 su diferencia de puntos, principal término de desempate al finalizar la fase de grupos.

Los Hornets sufrieron su segunda derrota y quedaron al borde de la eliminación en el Grupo C de la Conferencia Este.