Yaxel Lendeborg compra una casa a su madre con su primer sueldo de la NBA

El novato de Golden State Warriors sorprendió a Yissel Raposo con una vivienda en California, después de años en los que ella trabajó en almacenes, condujo Uber y limpió iglesias para mantener a sus hijos.

El baloncestista de ascendencia dominicana Yaxel Lendeborg utilizó sus primeros ingresos como jugador de la NBA para comprarle una casa a su madre, Yissel Raposo, en California, donde juega con los Golden State Warriors.

El jugador compartió el viernes 6 de noviembre un video titulado This One's for Mama Yax (Esto es para mamá Yax), en el que mostró cómo sorprendió a su madre con las llaves de su nuevo hogar.

La familia organizó la visita sin revelarle a Raposo el verdadero motivo del encuentro. Al llegar a la residencia, Lendeborg, acompañado de varios familiares, le entregó una caja con las llaves.

"En nombre de todos los que vinieron a acompañarnos, bienvenida a casa", le dijo el jugador.

Su madre, visiblemente emocionada, recibió las llaves entre lágrimas antes de entrar a recorrer la vivienda.

Lendeborg explicó que necesitó entre dos y tres meses para encontrar la propiedad adecuada, un proceso en el que recibió ayuda de una de sus hermanas.

Tras publicar el video, el jugador celebró el acontecimiento en su cuenta de X: "Por fin cumplí un sueño de toda la vida. ¡Bendecido!".

El deportista también expresó que ninguna muestra de agradecimiento sería suficiente para reconocer el amor, los sacrificios y el respaldo que recibió de su madre durante su vida.

Una madre que trabajó para sacar adelante a su familia

La compra de la vivienda tiene un significado particular por las dificultades económicas que enfrentó la familia antes de que Lendeborg llegara al baloncesto profesional.

Como publicó anteriormente Diario Libre, Yissel Raposo trabajó durante aproximadamente 12 años en un almacén, además de conducir para Uber y limpiar iglesias los fines de semana para conseguir ingresos adicionales y mantener a sus cuatro hijos.

El propio jugador también trabajó en almacenes y recordó que observar las largas jornadas laborales de su madre cambió su manera de pensar sobre el futuro.

"He trabajado en siete empleos diferentes", contó durante una conversación en el programa Rookie Dinner w/ Vets.

Raposo también desempeñó un papel decisivo cuando su hijo estuvo cerca de abandonar los estudios y el deporte. Fue ella quien insistió en que asistiera a un campamento de baloncesto para jóvenes dominicanos en Nueva York.

Aquella participación le abrió las puertas de Arizona Western College y, posteriormente, de la Universidad de Alabama en Birmingham y Michigan, donde conquistó el campeonato nacional universitario en 2026.

En febrero, Lendeborg publicó un relato personal en The Players' Tribune, titulado How My Mom Saved My Life (Cómo mi madre me salvó la vida), en el que contó cómo la intervención de Raposo durante su adolescencia cambió el rumbo de su vida.

También reveló que su madre había sido diagnosticada con cáncer y recibía tratamiento de quimioterapia.

El jugador ya había utilizado parte de sus ingresos del baloncesto universitario para pagar facturas familiares y comprarle un vehículo a su madre.

Ahora, tras ser seleccionado en el puesto número 11 del sorteo de novatos de la NBA, Lendeborg cumple otro de sus objetivos familiares.

La vivienda permitirá que Raposo se traslade de Nueva Jersey a California y viva más cerca de su hijo durante su primera temporada con los Warriors.