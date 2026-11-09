Mauricio Báez y el Rafael Barias se verán las caras en la final a partir de hoy

Eusebio Suero ataca el aro ante la defensa de Eduardo Pereyra del Club Mauricio Báez en uno de los partidos de la temporada 2026 del TBS Distrito ( CEDIDA TBS DISTRITO )

Los clubes Mauricio Báez y Rafael Barias reavivan en esta campaña una rivalidad que ha marcado la historia en los Torneos de Baloncesto Superior del Distrito Nacional en el último decenio, pese a la pausa de tres años sin verse en la serie final.

Los dos colosos representativos de los sectores de Villa Juana y Villa Consuelo están igualados 2-2 en las series finales en las que se han encontrado, y en este TBS Distrito 2026 buscarán irse arriba (3-2) y dejar plasmadas sus huellas históricas en los libros de récords.

La disputa del título de campeón de la justa capitalina en el 2026 está programada al mejor de un 7-4 e inicia este lunes 9 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde.

Barias debutó en 2009 y dispuso en la final de San Lázaro 3-2 (5-3), y repitió en 2013, 4-2, contra Los Mina, y suman otros dos títulos, de sus cuatro en total en seis finales -este año llegan a la séptima, precisamente ante Mauricio Báez-, en 2017 y 2019, ganadas 4-2 (7-4).

Los barianos ganaron por última vez en 2019, Mauricio los barrió 4-0 (7-4) en 2018 y 4-2 (7-4) en 2023 en la última vez que se enfrentaron. Este año, Barias le ganó los dos choques, en la regular 69-65, el 3 de octubre, y el segundo el 28, 69-59, en Fase de Eliminación.

La semifinal A se impuso El Barias 3-0 (5-3) al club Bameso, y la B dominó Mauricio Báez, 3-1 (5-3) ante el club Los Prados, para avanzar a su décima final seguida y la 20 de por vida.

Los más ganadores

El Mauricio buscará completar la cuarteta de campeonatos, 2023 al 2025, y acercarse por uno a la máxima racha al hilo (5) en el TBS Distrito de San Carlos, que va desde el 1978 al 1982.

San Carlos ganó 10 coronas, con las del 1987 al 1989 (segunda racha de tres en fila y que igualó al Mauricio), y en 1997 y 2023, y el Mauricio (13 años fuera del TBS Distrito: 2003 al 2016) desplazó en el liderato histórico de campeonatos con 11, hecho ocurrido en el 2025.

Los mauricianos han ganado en 1984 al 1986, 1999 y 2000, 2016, 2018, 2021, 2023 al 2025.