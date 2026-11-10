Yaxel Lendeborg anota 23 en paliza de Golden State sobre New Orleans

El dominicano Yaxel Lendeborg en gestión ofensiva durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

El novato dominicano Yaxel Lendeborg tuvo una actuación de 23 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias para convertirse en una de las grandes figuras en la aplastante victoria de los Golden State Warriors 138-87 sobre los New Orleans Pelicans, extendiendo a ocho su racha de triunfos consecutivos.

Lendeborg tiró de 10-8 desde el piso, y de 4-4 desde el arco de tres puntos, además de ser el jugador de Golden State que más minutos estuvo en cancha (28).

Al finalizar el encuentro, protagonizó un emotivo momento al intercambiar camisetas con el base de los Pelicans, Jordan Poole, reviviendo sus años como compañeros y estrellas universitarias con los Michigan Wolverines.

Leyenda viva

El factor Curry y la maquinaria de Golden StateLa ofensiva de los Warriors estuvo comandada por Stephen Curry, quien encestó 25 puntos en poco más de 20 minutos de juego, incluyendo cuatro triples.

Con esta actuación, Curry alcanzó los 26,803 puntos en su carrera, superando a DeMar DeRozan (26,800) para adueñarse de la decimosexta posición en la lista de anotadores históricos de la NBA. Brandin Podziemski también sumó 25 unidades a la causa de San Francisco.

El juego colectivo de Golden State volvió a ser letal al registrar 37 asistencias, marcando su quinto partido de los últimos seis con 30 o más pases para anotación (récord de 6-0 en la temporada bajo esta condición).

La nota curiosa de la noche la puso el lesionado Jimmy Butler, quien se vistió con ropa del cuerpo técnico y cargó una pizarra en la que escribió un jocoso mensaje: "PÁSENLE A STEPH".

Dominio absoluto desde el salto al centroLos Pelicans se vieron superados desde el pitazo inicial debido a las notables ausencias de sus estrellas Zion Williamson y Trey Murphy III, a quienes el equipo dio descanso tras jugar la noche anterior en Los Ángeles. New Orleans apenas encestó 7 de 23 tiros en el primer cuarto, permitiendo que Golden State cerrara el período arriba 35-20 y se marchara al descanso con una cómoda ventaja de 72-43.

Por los Pelicans, Derik Queen sacó la cara desde la banca con 16 tantos y Dejounte Murray aportó 12.

En la acera del frente, la segunda unidad de los Warriors también trituró a su rival con un doble-doble de Charles Bassey (12 puntos y 10 rebotes) y 16 unidades de De'Anthony Melton.

La única preocupación para Golden State tras la exhibición del lunes fue la baja del escolta de segundo año, Will Richard, quien sufrió un desgarro de ligamento en el pulgar izquierdo y evaluará en los próximos días si se somete a cirugía.