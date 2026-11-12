Pueblo Arriba lidera invicto el primer fin de semana del baloncesto superior de Santiago Rodríguez

Momento de acción de uno de los partidos del baloncesto superior de la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez ( CEDIDA POR ASOBARO )

Con cuatro vibrantes encuentros celebrados en el Polideportivo José "Chachito" Carrasco, se completó el primer fin de semana de acción del XXV Torneo de Baloncesto Superior de Santiago Rodríguez, que organiza Abasaro.

En el choque que abrió la jornada sabatina, el Club Gilson García estrenó el casillero de las victorias tras vencer 81-75 a El Sueño.

El encuentro estuvo marcado por un duelo ofensivo entre Josué Grullón y Leandro Cabrera. Grullón encabezó el ataque de los ganadores al explotar con 37 puntos y ocho rebotes, encestando cuatro triples y lanzando de 24-13 desde el campo.

Ray Hernández terminó con ocho puntos y tres rebotes, secundado por Víctor Thomas y Luis Durán con nueve unidades cada uno.

Por El Sueño, Cabrera firmó una destacada actuación en la pintura con un doble-doble de 29 puntos y 20 rebotes. Alfred Encarnación añadió nueve tantos con 10 rebotes y Carlos Delgado aportó 10 unidades.

El partido de cierre necesitó cinco minutos adicionales para definir al ganador. Los vigentes campeones, Guerreros de Pueblo Arriba, lograron recuperarse para terminar superando 90-82 a La Joya, tras empatar a 74 en el tiempo regular.

Pueblo Arriba contó con una notable producción en conjunto encabezada por Bryan Luciano, quien registró un dominante doble-doble de 28 puntos y 16 rebotes; Marlon Saint-Hilaire consiguió 21 puntos y 16 rebotes, mientras que Edwin Cabrera sumó 18 unidades, seis rebotes y tres asistencias.

Por La Joya, la ofensiva recayó sobre el refuerzo Farlyn Núñez, quien fue el máximo anotador del partido con 32 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, seguido por Darling Susana, autor de 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Segunda jornada

En la jornada dominical, La Joya se recuperó y logró su primera victoria al disponer 84-72 de El Sueño.

Farlyn Núñez encabezó el ataque joyero con 24 puntos, apoyado por Darling Susana y Wildary Ureña con 17 tantos cada uno.

Por El Sueño, Leandro Cabrera aportó 27 puntos y 14 rebotes, y Carlos Delgado sumó 20 unidades.

En el choque de cierre, Pueblo Arriba mantuvo su invicto tras remontar y derrotar por la mínima, 74-73, a Gilson García.

Luis Morel encabezó a los victoriosos con 24 puntos, nueve rebotes y seis robos, seguido por Marlon Saint-Hilaire con 15 tantos y 11 rebotes. Por Gilson García, Josué Grullón volvió a destacar con 25 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

Próximos partidos

El torneo continuará el próximo sábado desde las 7:00 p.m, con el enfrentamiento entre La Joya y Gilson García, en cambio a las 9:00 p.m jugarán Pueblo Arriba y El Sueño.