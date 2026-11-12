Fallece el dirigente de baloncesto Melvyn López, exitoso ganador con el Club Mauricio Báez

El baloncesto dominicano está de luto, luego de perder a uno de sus dirigentes más exitosos con el fallecimiento de Melvyn López, quien conquistó ocho campeonatos en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional y desarrolló una extensa trayectoria al frente de la selección nacional de mayores.

López, de 52 años, falleció la noche del miércoles 11 de noviembre, después de permanecer varios días ingresado en un centro de salud debido a complicaciones médicas.

Conocido como el "Señor de los Anillos", el experimentado mánager dejó una carrera de más de tres décadas, durante las cuales acumuló más de 30 campeonatos en diferentes torneos nacionales.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz emitió sus condolencias a través de su cuenta de Instagram. "Hoy recibo con profunda tristeza la noticia de la partida de Melvin López, un gran amigo y destacado entrenador del baloncesto dominicano", escribió Cruz.

"Me quedo con los buenos momentos compartidos, su trato deferente y su entrega incondicional al deporte que tanto amó. Mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia del baloncesto", dijo el ministro en su cuenta @kelvincruzrd.

Con el Mauricio Báez

Su nombre quedó especialmente vinculado al club Mauricio Báez, de Villa Juana, institución en la que comenzó a trabajar en 1994 como entrenador de las categorías menores y con la que posteriormente conquistó siete títulos en el baloncesto superior distrital.

Los primeros dos llegaron en 1999 y 2000, cuando condujo al conjunto mauriciano a coronas consecutivas.

En 2016 volvió a proclamarse campeón, en una temporada especial que marcó el regreso del Mauricio Báez al torneo superior del Distrito Nacional después de 13 años de ausencia.

Posteriormente agregó los campeonatos de 2021, 2023, 2024 y 2025, los últimos tres de manera consecutiva.

Con la corona de 2025, conquistada frente a San Carlos, el Mauricio Báez alcanzó su undécimo título y se convirtió en el máximo ganador de la historia del torneo distrital, superando las diez coronas de los sancarleños.

López también había llevado al club San Lázaro al campeonato de 2008, con lo que completó ocho coronas personales y se estableció como el mánager más ganador del certamen capitalino.

Con la selección

El trabajo de López se extendió al programa de selecciones nacionales, tanto en categorías formativas como en la rama femenina y en el combinado masculino de mayores.

En 2015 dirigió a República Dominicana en el Campeonato FIBA Américas Sub-16, celebrado en Argentina, donde el conjunto obtuvo el cuarto lugar y consiguió su primera clasificación a un Campeonato Mundial Sub-17.

En abril de 2016 fue designado mánager de la selección masculina de mayores para el Centrobasket de Panamá.

Bajo su conducción, República Dominicana conquistó la medalla de bronce de ese campeonato.

También integró el cuerpo técnico de la selección dominicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

Posteriormente tuvo una participación importante como dirigente durante las ventanas clasificatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de China 2019, a la que República Dominicana consiguió avanzar.

En el Mundial de China formó parte del cuerpo técnico encabezado por el argentino Néstor «Che» García, que condujo al seleccionado dominicano hasta la segunda ronda.

López regresó a la dirección principal de la selección en 2020, cuando fue designado para el proceso clasificatorio de la AmeriCup.

También estuvo al frente del conjunto nacional en el torneo preolímpico de Belgrado, Serbia, en 2021, donde los dominicanos avanzaron hasta las semifinales.

López conquistó siete campeonatos en el baloncesto superior de Santiago, cinco con Sameji, cuatro de forma corrida entre 2004 y 2007, otro con el Club Domingo Paulino en 2012, uno con el Gregorio Urbano Gilbert en 2015 y otro más con Sameji este año para ser el dirigente más ganador en la historia del baloncesto superior santiaguero.

También obtuvo numerosos campeonatos en los torneos superiores de La Vega y otras ciudades.

En el baloncesto profesional nacional fue campeón con los Metros de Santiago en 2006 y 2007, durante la etapa de la antigua Liga Dominicana de Baloncesto.

En 2025 regresó al conjunto santiagués y recibió el reconocimiento como Dirigente del Año de la Liga Nacional de Baloncesto, distinción que había obtenido anteriormente en 2008.

López se encontraba vinculado al Mauricio Báez durante el actual torneo superior del Distrito Nacional, pero problemas de salud lo apartaron de sus responsabilidades en la etapa final de la competición.

Su asistente Ruddy Martínez asumió la conducción del equipo de Villa Juana, que disputa nuevamente el campeonato del torneo distrital.