Kevin Durant elogia a Yaxel Lendeborg: "Es un ganador y está preparado para todo"

El novato de los Golden State Warriors, Yaxel Lendeborg, defiende a la estrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, durante el tercer cuarto del partido celebrado en el Toyota Center el 11 de noviembre de 2026 en Houston, Texas. ( GETTY IMAGES/AFP/ KENNETH RICHMOND )

La estrella de la NBA Kevin Durant quedó impresionado con el desempeño del dominicano Yaxel Lendeborg, de los Golden State Warriors, después de enfrentarlo la noche del miércoles en la victoria de los Houston Rockets por 115-108.

Durant, quien conquistó dos campeonatos con Golden State, elogió la versatilidad, fortaleza física y madurez del novato de 24 años, que terminó como máximo anotador del encuentro con 25 puntos y 10 rebotes.

"Me encanta su juego. Es un jugador grande y habilidoso que puede jugar en las cinco posiciones del lado ofensivo de la cancha", declaró Durant, según declaraciones recogidas por el periodista Will Guillory.

El veterano declaró que el dominicano es "un problema" en la cancha debido a sus condiciones. Destacó que Lendeborg puede lanzar desde distintas distancias, manejar el balón y aprovechar su fuerza y capacidad atlética para competir contra jugadores de diferentes posiciones.

"Es un ganador. Ganó en la universidad. Ha pasado por muchas adversidades", expresó Durant, quien consideró que el dominicano llegó a la NBA con una madurez poco habitual entre los jugadores de primer año.

"Llegó aquí completamente desarrollado y está preparado para cualquier cosa que le presenten. Fue divertido jugar contra él", agregó.

Los elogios llegaron después de un partido en el que Lendeborg asumió buena parte de la responsabilidad ofensiva de los Warriors ante la salida de Stephen Curry, quien abandonó el encuentro durante el primer cuarto por molestias abdominales.

El dominicano anotó sus 25 puntos durante los primeros tres períodos y contribuyó a que Golden State se mantuviera competitivo, aunque no consiguió anotar en el último cuarto, cuando Houston aseguró la victoria y puso fin a una racha de ocho triunfos consecutivos de los Warriors.

Durant encabezó la ofensiva de los Rockets con 20 puntos, mientras que Alperen Sengun y Amen Thompson aportaron 19 cada uno.

El enfrentamiento tuvo un significado especial para Lendeborg, quien había identificado a Durant como uno de los jugadores que más admiraba durante su crecimiento.

En declaraciones al San Francisco Chronicle antes del partido, el dominicano contó que utilizaba frecuentemente a Durant en el videojuego NBA 2K y que había estudiado sus movimientos.

"Estoy muy emocionado. Quiero aprender algunos movimientos y conocimientos de él", explicó.

Después del encuentro, Durant también tuvo un gesto con el novato y le entregó una camiseta firmada, según reportó el periódico estadounidense.

Rendimiento de Lendeborg

Lendeborg, seleccionado en el puesto número 11 del draft de 2026, ha tenido un destacado comienzo de temporada con los Warriors.

Antes del enfrentamiento contra Houston, registraba promedios de 21.4 puntos, 7.2 rebotes y cuatro asistencias por encuentro.

Su rendimiento también lo había colocado en el primer puesto de la clasificación de novatos de la NBA publicada el miércoles, un reconocimiento a su impacto inmediato en Golden State.

Las declaraciones de Durant se suman a los elogios que Lendeborg ha recibido de sus compañeros Stephen Curry y Draymond Green, así como del entrenador Steve Kerr, por su capacidad para contribuir desde su primera temporada en la liga.