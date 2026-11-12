Yaxel Lendeborg encesta 25 puntos, atrapa 10 rebotes pero los Rockets frenan racha de los Warriors

Yaxel Lendeborg, número 1 de los Golden State Warriors, se dirige hacia la canasta mientras Derik Queen, número 22 de los New Orleans Pelicans, intenta defenderlo durante el tercer cuarto del partido disputado en el Chase Center el 9 de noviembre de 2026, en San Francisco, California. ( LACHLAN CUNNINGHAM/GETTY IMAGES/AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg aprovechó la oportunidad de asumir el protagonismo y encabezó la ofensiva de los Golden State Warriors con una destacada actuación de 25 puntos y 10 rebotes, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo 115-108 ante los Houston Rockets la noche del miércoles.

Lendeborg fue la principal referencia ofensiva del equipo en un partido complicado para los Warriors, que tuvieron que afrontar la mayor parte del encuentro sin su principal figura, Stephen Curry.

El novato criollo tiró de 19-9 desde el campo, de 7-2 detrás del arco y convirtió cinco de ocho lances libres.

Además terminó como el máximo anotador del partido, por delante de su compañero Brandin Podziemski, quien aportó 22 unidades.

La ausencia de Curry pesó en el resultado. El estelar base abandonó el encuentro durante el primer cuarto debido a molestias en el abdomen del lado derecho y no regresó a la cancha. Antes de salir, apenas había conseguido tres puntos.

Curry llegó al compromiso ocupando el segundo puesto entre los mejores anotadores de la NBA, con un promedio de 30.6 puntos por partido.

Houston impone su ritmo

Por los Rockets, Kevin Durant encabezó el ataque con 20 puntos, mientras que Alperen Sengun y Amen Thompson contribuyeron con 19 tantos cada uno para darle a Houston una victoria que puso fin a la racha de ocho triunfos consecutivos de Golden State.

Los Warriors llegaron al encuentro con su mejor cadena de victorias desde 2022, pero terminaron por debajo de su promedio ofensivo de la temporada, establecido en 120.4 puntos por partido.

Houston tomó el control del marcador y llegó al último cuarto con una ventaja de nueve puntos.

Sin embargo, Golden State intentó reaccionar con triples de Georges Niang y De´Anthony Melton, que acercaron a los visitantes 88-85 cuando restaban aproximadamente 10 minutos.

La respuesta de los Rockets no se hizo esperar. Houston consiguió ocho puntos consecutivos, incluyendo una espectacular clavada de Amen Thompson tras un pase elevado y dos triples seguidos de Reed Sheppard, para ampliar la diferencia a 96-85 con menos de nueve minutos por jugar.

Los Warriors volvieron a acercarse mediante una corrida de 6-0, impulsada por una jugada de cuatro puntos de Podziemski, que redujo la desventaja a cinco unidades.

No obstante, Sheppard y Fred VanVleet conectaron triples consecutivos para devolverle tranquilidad a Houston y colocar el marcador 102-91 a mediados del período final.

Smart expulsado tras golpear a Bassey

El encuentro también tuvo un momento de tensión durante los últimos minutos del tercer cuarto, cuando Marcus Smart, de Houston, fue expulsado por golpear a Charles Bassey, de Golden State.

Aunque no quedó claro qué originó el enfrentamiento entre ambos jugadores, Smart lanzó un puñetazo que aparentemente impactó ligeramente en la nariz de Bassey.

Dos jugadores de los Warriors intervinieron para separar a Smart, mientras uno de los árbitros sujetó a Bassey por la cintura y lo apartó de la situación.

Smart se dirigió al vestuario inmediatamente después de ser separado, incluso antes de que los árbitros oficializaran su expulsión.

Tras revisar la jugada, los oficiales le señalaron una falta flagrante de tipo 2 (Flagrant 2), que conllevó su expulsión del partido.