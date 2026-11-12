Towns extiende a 11 su racha de doble-dobles en tropiezo de Nueva York frente a los Cavaliers

Karl-Anthony Towns intenta un disparo durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ EFE )

Karl-Anthony Towns consiguió su undécimo doble-doble en igual número de partidos esta temporada, aunque su actuación no fue suficiente para evitar la derrota de los New York Knicks 115-107 frente a los Cleveland Cavaliers, la noche del miércoles.

El dominicano terminó el encuentro con 21 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.

Sin embargo, su esfuerzo no alcanzó para frenar a unos Cavaliers liderados por James Harden, quien tuvo su mejor actuación ofensiva de la temporada al encestar 32 puntos y convertirse en la figura determinante del encuentro.

Harden, que había superado los 20 puntos en apenas uno de sus primeros 11 partidos, rompió su sequía ofensiva con una actuación que incluyó un triple en el último cuarto que colocó a Cleveland al frente definitivamente.

Donovan Mitchell también fue importante al aportar 23 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Jarrett Allen consiguió un doble-doble de 11 tantos y 14 rebotes.

Tyrese Proctor y Meleek Thomas contribuyeron desde la banca con 15 y 14 puntos, respectivamente.

Por los Knicks, Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 27 puntos, seguido de Towns, mientras que Miles McBride agregó 19 unidades saliendo desde el banquillo. OG Anunoby aportó 14 y Landry Shamet terminó con 12.

El conjunto de Nueva York tuvo que remar contra la corriente desde el primer cuarto, cuando llegó a estar abajo por 12 puntos.

Aunque consiguió igualar el marcador en dos ocasiones durante el tercer período, los Cavaliers mantuvieron el control y los Knicks llegaron a borrar una desventaja de 10 tantos en el último cuarto.

Recta final

Con 5:09 por jugar, dos tiros libres de Anunoby empataron el encuentro 101-101, pero Harden respondió con un triple a falta de 4:22 para devolverle la ventaja a Cleveland.

Brunson intentó mantener con vida a los locales con una canasta, pero los Cavaliers reaccionaron con seis puntos consecutivos y no volvieron a permitir que su ventaja bajara de cinco unidades en los últimos 93 segundos.

Una espectacular acción defensiva de Peyton Watson, quien bloqueó una bandeja de McBride, abrió el camino para un contraataque que terminó con una jugada de tres puntos de Allen, colocando el marcador 113-105 con apenas 29.6 segundos restantes.

El triunfo permitió a Cleveland poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas frente a los Knicks y conseguir apenas su segunda victoria en los últimos seis encuentros.

Nueva York, por su parte, dejó su récord en 6-5, luego de haber comenzado la temporada con tres derrotas consecutivas.