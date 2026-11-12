Tyrese Maxey y la banca de Filadelfia superan a los Raptors

Tyrese Maxey, con el número 0 de los Philadelphia 76ers, realiza una entrada a canasta ante Matas Buzelis, con el número 14 de los Chicago Bulls, durante la primera mitad de un partido en el Xfinity Mobile Arena el 2 de noviembre de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. ( EMILEE CHINN/GETTY IMAGES/AFP )

Los 76ers de Filadelfia encontraron en la profundidad de su plantilla la respuesta para superar a los Raptors de Toronto. Con Tyrese Maxey como principal figura y una valiosa contribución de sus jugadores reservas, el conjunto local se impuso 123-112 este jueves y consiguió su décima victoria de la temporada de la NBA.

Maxey encabezó la ofensiva con 27 puntos y ocho asistencias, mientras Joel Embiid aportó 20 unidades y Jaylen Brown agregó 18. VJ Edgecombe también tuvo una actuación completa con 15 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

La ausencia de LeBron James, quien no participó debido a molestias en la espalda y un programa de manejo de su condición física, abrió oportunidades para los suplentes Anfernee Simons y Kentavious Caldwell-Pope, quienes respondieron con 17 y 11 puntos, respectivamente.

Por Toronto, el dominicano-canadiense RJ Barrett fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos, producto de 13 canastos en 20 intentos, además de capturar 14 rebotes y repartir cinco asistencias. Immanuel Quickley sumó 26 tantos, mientras Collin Murray-Boyles terminó con 14 puntos y cinco bloqueos.

Los Raptors volvieron a jugar sin dos de sus principales figuras, Kawhi Leonard, afectado por una lesión de rodilla, y Scottie Barnes, quien se recupera de molestias en la ingle.

La reacción de Filadelfia

El encuentro comenzó con Toronto imponiendo condiciones ofensivas. Los visitantes encestaron cinco triples en el primer cuarto y consiguieron una ventaja de 33-24 después de los primeros 12 minutos.

La diferencia llegó a ser de 17 puntos cuando restaban menos de dos minutos para finalizar el período, pero Filadelfia reaccionó con una corrida de 8-0 que redujo la distancia y cambió el ritmo del partido.

Los Sixers mantuvieron el impulso en el segundo parcial, cuando anotaron los primeros siete puntos para acercarse a dos unidades. Poco después, una clavada de Edgecombe les permitió tomar la delantera 35-34.

La igualdad se mantuvo durante buena parte del enfrentamiento y ambos equipos llegaron al descanso con el marcador empatado 60-60.

El tercer período resultó determinante para los locales. Filadelfia lanzó para un 57.9 por ciento de efectividad en ese parcial y encestó cuatro triples, dos de ellos de Simons, para superar a Toronto 36-27.

Los Raptors también tuvieron buenos porcentajes de campo, con un 55 por ciento, pero cometieron siete pérdidas de balón que facilitaron la escapada de sus adversarios.

La secuencia decisiva llegó con una corrida de 11-0 de los Sixers en la parte final del tercer cuarto. Maxey consiguió cuatro puntos durante ese tramo y encontró a Brown con un pase para una clavada, mientras Simons aportó un triple y una asistencia para una anotación de Jabari Walker.

Walker abrió el cuarto período con un triple y Simons agregó una bandeja para ampliar la ventaja de Filadelfia a 101-87.

Toronto intentó acercarse nuevamente y un disparo de tres puntos de Jamison Battle redujo la diferencia a 111-105 cuando quedaban 4:43 por jugar.

Sin embargo, Simons respondió inmediatamente con otro triple y Caldwell-Pope terminó de frenar las aspiraciones visitantes con un disparo desde larga distancia cuando se agotaba el reloj de posesión, para colocar el marcador 121-108 con aproximadamente dos minutos restantes.

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