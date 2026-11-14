Spurs aplastan a Golden State, Yaxel Lendeborg apenas consigue tres puntos

El dominicano Yaxel Lendeborg en gestión ofensiva durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg tuvo una discreta actuación ofensiva al anotar apenas tres puntos en la contundente derrota de los Golden State Warriors 123-85 ante los San Antonio Spurs, en el partido celebrado el viernes por la noche.

Lendeborg no pudo encontrar su ritmo ofensivo en una noche complicada para el conjunto de Golden State, que fue superado ampliamente por unos Spurs que extendieron a 11 su cadena de victorias consecutivas y conservaron su invicto en la NBA Cup.

El novato de 23 años tiró de 13-1 desde el campo, no acertó desde el arco de tres puntos en dos intentos, convirtió uno de dos lances libres, tomó siete rebotes, otorgó una asistencia y bloqueó un disparo en 24 minutos de acción.

La ofensiva de San Antonio estuvo encabezada por Stephon Castle, quien estableció una nueva marca personal en la temporada con 32 puntos, mientras que Victor Wembanyama aportó 12 tantos y 12 rebotes para registrar otro doble-doble en su carrera.

San Antonio dominó de principio a fin

Los Spurs impusieron su superioridad desde el primer cuarto, aprovechando las dificultades ofensivas de Golden State, que apenas consiguió cinco canastos en 25 intentos durante ese período. San Antonio tomó una cómoda ventaja de 38-14, la menor cantidad de puntos anotados por un rival de los Spurs en un cuarto durante esta temporada.

La situación empeoró para los Warriors en el segundo período. Los locales se marcharon al descanso con una amplia ventaja de 63-33, después de limitar a su rival a la menor cantidad de puntos en una primera mitad frente a San Antonio desde el 7 de febrero de 2018, cuando Phoenix apenas consiguió 31.

La ventaja de los Spurs llegó a ser de 43 puntos durante el tercer cuarto, una diferencia que permitió al equipo descansar a sus titulares y a buena parte de sus principales suplentes durante todo el último período.

Castle fue la gran figura ofensiva del encuentro al encestar 12 de sus 18 intentos de campo, incluidos cinco triples en ocho oportunidades. El jugador superó su anterior máxima anotación de la campaña, que era de 24 puntos, conseguida ante Oklahoma City en la noche inaugural.

Wembanyama, por su parte, consiguió su doble-doble número 121 en la NBA, pese a disputar solamente 21 minutos. El francés convirtió cinco de sus 11 tiros de campo y falló sus dos intentos desde la línea de tres puntos.

Warriors extrañan a Curry y Draymond recibe una flagrante

Golden State también sintió la ausencia de su principal referente ofensivo, Stephen Curry, quien estará fuera al menos dos semanas debido a un desgarro en el oblicuo derecho, lesión sufrida durante la derrota 115-108 frente a Houston el miércoles.

Sin Curry, los Warriors tuvieron dificultades para generar ofensiva y sus únicos jugadores con cifras dobles fueron L.J. Cryer, quien terminó con 20 puntos, y Charles Bassey, con 11.

Durante el encuentro, Draymond Green recibió una falta flagrante de tipo 1 luego de empujar por la espalda con el antebrazo a Wembanyama, quien cayó fuera de los límites de la cancha cuando restaban 6:47 para concluir la primera mitad.

Green abandonó momentáneamente el encuentro tras la sanción y no regresó durante ese primer tiempo. Finalizó su participación con cuatro puntos, tres rebotes y tres asistencias en 16 minutos.