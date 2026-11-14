Towns firma otro doble-doble, pero Knicks caen ante Indiana en dramático final

Karl-Anthony Towns (c) de los Knicks realiza una gestión ofensivas. ( ARCHIVO/ AFP )

Karl-Anthony Towns volvió a demostrar su consistencia bajo los tableros, pero su destacada actuación no fue suficiente para evitar la derrota de los Knicks de Nueva York, que cayeron el viernes 106-104 ante los Pacers de Indiana en un encuentro correspondiente a la Copa de la NBA.

El dominicano terminó la jornada con 23 puntos y 15 rebotes, para alcanzar su duodécimo doble-doble consecutivo e imponer una marca de franquicia de los Knicks para un inicio de una temporada.

Sin embargo, la noche del centro dominicano terminó con una oportunidad desperdiciada.

Con el reloj agotándose, recibió la posibilidad de igualar el marcador mediante un lanzamiento en suspensión desde unos cinco metros, pero el balón no encontró el aro y los Knicks vieron escapar la victoria.

Partido de alternativas

La ofensiva de Indiana tuvo como principales protagonistas a Pascal Siakam, quien aportó 19 puntos, y Aaron Nesmith, con 18, para encabezar un triunfo que exigió resistencia hasta los últimos segundos.

Siakam fue determinante en el cierre. Su lanzamiento en suspensión, con 1:49 por jugar, colocó a los Pacers arriba 106-98 y parecía encaminar definitivamente el resultado.

Pero Nueva York no se rindió. Jalen Brunson, máximo anotador del encuentro con 33 puntos, consiguió una bandeja que redujo la diferencia a 106-102 cuando restaban 26 segundos.

La oportunidad de Indiana para sentenciar llegó desde la línea de tiros libres, luego de que Siakam recibiera una falta. No obstante, falló ambos intentos con 23 segundos en el reloj y mantuvo con vida a los visitantes.

Mikal Bridges aprovechó para acercar a los Knicks 106-104 con una anotación a diez segundos del final. Posteriormente, los Pacers perdieron el balón con apenas 2.8 segundos disponibles, dejando abierta la puerta para una última ofensiva neoyorquina.

La responsabilidad recayó en Towns, pero su lanzamiento final se quedó corto y selló el triunfo de Indiana, que resistió la reacción visitante para quedarse con una victoria de dos puntos.