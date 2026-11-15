Mauricio Báez honra a Melvyn López con primer triunfo en la final 80-68 sobre Rafael Barias

Carlos Pepín, derecha, del Mauricio Báez intenta avanzar ante la marca de Dimas Carrasco, del Rafael Barias en el tercer partido de la serie final del torneo de baloncesto distrital este domingo 15 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Mauricio Báez homenajeó a su fallecido mánager Melvyn López con una victoria 80-68 sobre Rafael Barias, este domingo, en el tercer partido de la serie final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, pactada al mejor de siete encuentros.

Fue el primer triunfo de los mauricianos, que descontaron a 1-2 la ventaja de Rafael Barias, en una jornada marcada por el recuerdo de López, fallecido el pasado miércoles a los 52 años.

Bajo la conducción de Ruddy Martínez (Chaguito), histórico asistente de López, el Mauricio Báez tomó el control desde el inicio y dominó el primer cuarto 24-17.

Los representantes de Villa Juana mantuvieron su superioridad en el segundo período, que ganaron 22-15, para marcharse al descanso con ventaja de 46-32, diferencia de 14 puntos que resultó determinante.

Antes del encuentro, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) rindió un homenaje a López, el mánager más ganador en la historia del torneo, con ocho campeonatos, siete de ellos al frente del Mauricio Báez.

El conjunto de Villa Juana busca conquistar su cuarto título seguido y el duodécimo de su historia, en su décima aparición consecutiva en una serie final.

La final continuará el martes, a las 8:00 de la noche, en la Arena BanReservas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Por Mauricio Báez, Kevin Obanor y Carlos Pepín anotaron 17 puntos cada uno, Gerardo Suero aportó 15 y Jhery Matos, 11.

Por Rafael Barias, JD Miller encabezó la ofensiva con 20 puntos, seguido de Eusebio Suero, con 13, y Marquis Wright, con 10.

Ficha estadística

68 - Rafael Barias (17-15-15-21): Dimas Carrasco (7), Eusebio Suero (13), Yuri Covington (8), Marquis Wright (10) y JD Miller (20) —cinco inicial—; Brayan Ramírez (5), Ángel Puello (2), Roberto Tamárez (0), Ángel Alfonseca (0), Yeison Rivera (3) y Joan Durán (0).

80 - Mauricio Báez (24-22-15-19): Richard Bautista (9), Gerardo Suero (15), Kevin Obanor (17), Jherry Matos (11) y Carlos Pepín (17) —cinco inicial—; Diego Moquete (0), Luis Féliz (2), Rayner Moquete (0), Gregorio Adón (0), Shamil Paulino (0), Brayan Martínez (2) y Brando Francis (7).