Towns logra doble-doble de 28 puntos y 17 rebotes en triunfo 112-108 de Knicks sobre Raptors

El dominicano Karl-Anthony Towns consiguió un doble-doble de 28 puntos y 17 rebotes para encabezar, junto a Jalen Brunson, la victoria de los Knicks de Nueva York 112-108 sobre los Raptors de Toronto, en un disputado encuentro de la NBA que necesitó tiempo extra para definir al ganador.

Towns, quien permaneció 43 minutos en cancha, lanzó de 21-10 desde el campo, incluidos tres triples en ocho intentos, y agregó tres asistencias. Cinco de sus rebotes fueron ofensivos, en otra destacada actuación del pívot dominicano.

Brunson también anotó 28 puntos, repartió nueve asistencias y protagonizó una de las jugadas decisivas del encuentro al convertir un triple que colocó delante a los neoyorquinos 109-106 en la prórroga.

Los Knicks encontraron una importante contribución de Landry Shamet, quien salió de la banca para encestar 23 tantos, incluidos cuatro triples en siete intentos, mientras OG Anunoby aportó 21 puntos y nueve rebotes.

Toronto ofreció una fuerte resistencia, encabezada por Scottie Barnes, máximo anotador del partido con 30 puntos y nueve rebotes, además de cuatro asistencias.

Los Raptors llegaron a disponer de ventaja de 84-71 durante el último cuarto, pero Nueva York reaccionó hasta igualar las acciones 95-95, en un tramo que incluyó un triple de Barnes.

La intensidad continuó durante el tiempo extra. Shamet convirtió una canasta con falta personal que puso el marcador 106-104, antes de que Collin Murray-Boyles empatara 106-106 mediante una jugada de alley-oop.

Fue entonces cuando Brunson respondió con el triple que devolvió la ventaja a los Knicks, quienes terminaron imponiéndose por cuatro puntos.

Los neoyorquinos lanzaron para un 44 por ciento de campo y capturaron 50 rebotes, frente a 53 de Toronto.

Por los Raptors, Jamal Shead aportó 19 puntos desde la banca, Immanuel Quickley terminó con 17 y RJ Barrett agregó 14. Murray-Boyles consiguió 13 rebotes.

El triunfo tuvo como figura central a Towns, cuya presencia en ambos tableros resultó fundamental para sostener la ofensiva y el trabajo interior de Nueva York.

Ficha estadística

112 - New York Knicks: OG Anunoby (21), Karl-Anthony Towns (28), Josh Hart (0), Mikal Bridges (5) y Jalen Brunson (28) —cinco inicial—; Andre Drummond (2), James Wiseman (0), Jordan Clarkson (2), Landry Shamet (23), Jose Alvarado (0), Miles McBride (3) y Tyler Kolek (0).

108 - Toronto Raptors: RJ Barrett (14), Scottie Barnes (30), Collin Murray-Boyles (6), Immanuel Quickley (17) y Ja'Kobe Walter (7) —cinco inicial—; Jamison Battle (0), Allen Graves (2), Jakob Poeltl (11), Jamal Shead (19) y Alijah Martin (2).