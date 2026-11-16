El presidente de Asobae, Ariel Vásquez (centro), junto a los demás miembros del Comité Ejecutivo, realizó la entrega del trofeo de campeón a los directivos, jugadores y fanáticos del Don Bosco. ( CEDIDA POR ASOBAE. )

El Don Bosco encontró en Christopher Bencosme al héroe que necesitaba para escribir otro capítulo dorado en su historia, al vencer 98-96 al San Sebastián en un dramático sexto partido de la serie final y conquistar su octava corona del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026).

Bencosme asumió la responsabilidad en el momento de mayor presión. Con apenas 8.2 segundos por jugar, recibió una falta y convirtió los dos tiros libres que rompieron el empate y colocaron al Imperio Amarillo en ventaja definitiva, desatando la celebración de los seguidores que llenaron el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

El desenlace estuvo cargado de tensión. Con 33 segundos en el reloj, Derek Jeter Mejía recibió una falta y convirtió uno de sus dos lances libres para adelantar al Don Bosco 96-94. Sin embargo, el San Sebastián respondió de inmediato cuando Emmit Williams recibió una falta de Kerry Richardson y anotó ambos tiros libres para igualar el marcador 96-96, con 32.4 segundos restantes.

La última posesión terminó favoreciendo a los campeones. Troy Cracknell perdió inicialmente el balón, pero Williams cometió un error en un pase y el propio Cracknell recuperó la pelota para habilitar a Bencosme, quien recibió la falta que le permitió definir el encuentro desde la línea de tiros libres.

El San Sebastián todavía tuvo una oportunidad de buscar el empate o la victoria, pero Justin Foreman resbaló cuando intentaba penetrar hacia el aro, perdió el balón y vio cómo se esfumaban las posibilidades del Imperio Rojo.

Bencosme lidera la ofensiva amarilla

El héroe del desenlace también fue el principal anotador del Don Bosco, con 28 puntos. Cracknell aportó 23 unidades, Richardson consiguió 19, mientras que Darwin Rosario y Derek Mejía terminaron con 11 tantos cada uno. Rosario también repartió 14 asistencias.

Por el San Sebastián, Williams encabezó el ataque con 31 puntos y 10 rebotes, seguido por Foreman, quien terminó con 28 tantos y nueve asistencias. Luigy Rojas agregó 12 puntos y José Rafael de Jesús contribuyó con 10.

Homenaje a Melvyn López y a Rhadamés Sánchez

La jornada también estuvo marcada por momentos especiales fuera de la cancha. Antes del inicio del partido, los asistentes rindieron un minuto de aplausos en memoria del reconocido entrenador Melvyn López, quien condujo al club La Cancha a conquistar su primer campeonato en el torneo de Moca, en 2004.

La Asociación de Baloncesto de Espaillat (Asobae

), el Comité Organizador y Televiaducto Canal 3 se unieron al homenaje en memoria del dirigente conocido como el Señor de los Anillos.

Asimismo, el Don Bosco retiró oficialmente el dorsal número 9 de Rhadamés Sánchez (Pequeñez), histórico armador de la entidad, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al conjunto amarillo.

Sánchez registró promedios de 6.8 puntos, 3.7 asistencias, 1.8 rebotes y 1.2 recuperaciones por partido. Durante su carrera conquistó dos campeonatos, en 2008 y 2016, logró dos lideratos de asistencias, fue seleccionado en varias ocasiones al quinteto estrella y figura entre los seis mejores asistentes en la historia del torneo.

La octava corona amarilla

La entrega del trofeo de campeón estuvo encabezada por Ariel Vásquez, presidente de ASOBAE, junto a los demás integrantes del Comité Ejecutivo, quienes compartieron la celebración con directivos, jugadores y fanáticos del Don Bosco.

El XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat fue organizado por ASOBAE y el Comité Organizador, presidido por Enmanuel Bautista, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

La competencia estuvo dedicada al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y se disputó por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.