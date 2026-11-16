John Vidalin (izq.), vicepresidente ejecutivo y director comercial del Miami HEAT, junto a David Collado, ministro de Turismo. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO. )

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana firmó un acuerdo de colaboración con el Miami HEAT, equipo tres veces campeón de la NBA, para promover la oferta turística dominicana entre los aficionados al baloncesto en Estados Unidos durante la temporada 2026-2027.

La alianza permitirá acercar la imagen del país a los seguidores del conjunto de Miami, aprovechando el alcance de la franquicia de la NBA y su vínculo con los aficionados de Florida, uno de los estados que aporta una cantidad importante de visitantes al territorio dominicano.

El acuerdo, suscrito por el ministro de Turismo, David Collado, forma parte de la estrategia de promoción internacional de la institución para conectar la marca turística del país con nuevas audiencias y fortalecer su presencia en mercados de importancia para el sector.

"El deporte conecta a las personas y nos permite acercar República Dominicana a nuevas audiencias. Con esta alianza con el Miami HEAT queremos que la emoción del baloncesto también despierte el deseo de descubrir nuestro país", expresó Collado.

El funcionario destacó la importancia de Florida para el turismo dominicano y señaló que la colaboración representa una oportunidad para proyectar la cultura, la hospitalidad de los dominicanos y la diversidad de experiencias que ofrece el destino.

Vitrina para la cultura de RD

Por su parte, John Vidalin, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Miami HEAT, valoró el acuerdo como una oportunidad para acercar a los seguidores del equipo a la cultura y los atractivos turísticos dominicanos.

"Nos entusiasma unirnos a la marca turística República Dominicana y compartir con nuestros aficionados un destino que tiene tanto por ofrecer. El deporte crea vínculos que van más allá de la cancha, y esta alianza nos permitirá acercar a nuestra afición a la cultura y las experiencias del país", manifestó Vidalin.

Proyección de 12.5 millones de visitantes

La iniciativa se produce en un momento de expansión del turismo dominicano, que proyecta cerrar 2026 con 12.5 millones de visitantes, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Turismo.

Mediante el acuerdo con la franquicia de Miami, la institución busca aprovechar la popularidad del baloncesto para promover una oferta que incluye playas, naturaleza, gastronomía y expresiones culturales, con el propósito de despertar el interés de nuevos viajeros.

La colaboración se enmarca en los esfuerzos del Ministerio de Turismo por diversificar sus plataformas de promoción internacional y mantener a República Dominicana entre los destinos de mayor atractivo para los viajeros estadounidenses.