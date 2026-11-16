Desmond Bane, del Orlando Magic (n.º 3), avanza hacia el aro ante Paul George, de los Boston Celtics (n.º 13), durante el primer cuarto en el TD Garden, el 16 de noviembre de 2026 en Boston, Massachusetts. ( MADDIE MEYER/GETTY IMAGES/AFP )

El Orlando Magic frenó el buen momento de los Boston Celtics al imponerse 115-105 la noche del lunes en el TD Garden, resultado con el que puso fin a una cadena de seis victorias consecutivas del conjunto de Massachusetts en la NBA.

Orlando tomó el control del encuentro en el último cuarto, período en el que superó 40-28 a los Celtics para completar la remontada y tomar revancha de la derrota 108-97 sufrida ante Boston a principios de noviembre.

El revés también representó el final del invicto de los Celtics en su cancha, donde habían mantenido una marcha perfecta durante el inicio de la temporada.

Boston tuvo dificultades para encontrar su ritmo ofensivo desde el comienzo y apenas anotó 41 puntos durante la primera mitad. La actuación contrastó con la exhibida el domingo frente a los Dallas Mavericks, cuando consiguió 42 tantos solamente en el primer cuarto de una contundente victoria 131-94.

Jayson Tatum encabezó la ofensiva de los Celtics con 24 puntos en 36 minutos, aunque tuvo una noche poco efectiva al fallar 14 de sus 23 intentos de campo.

Paul George agregó 22 unidades y Payton Pritchard contribuyó con 21, pero la producción de los tres no fue suficiente para evitar la derrota ante un Magic que encontró en Desmond Bane a su principal referente ofensivo.

Bane terminó con 24 puntos para liderar a Orlando, que consiguió una importante victoria como visitante y mejoró su récord a 6-7.

Boston pierde terreno

A pesar del resultado adverso, los Celtics conservaron un registro de 11-3 en este comienzo de campaña, aunque quedaron expuestos a perder el primer puesto de la Conferencia Este.

La derrota abrió la posibilidad de que Boston descendiera al segundo lugar si los Philadelphia 76ers conseguían vencer a los Brooklyn Nets en su compromiso de la jornada.

Los Celtics ahora tendrán que pasar página y concentrarse en una gira de cuatro partidos fuera de casa, que comenzará el miércoles cuando visiten a los Denver Nuggets, equipo que presenta marca de 7-4, en el Ball Arena.