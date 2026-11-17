Danilo Mesa y Manuel Guzmán ( CEDIDA POR SOLES DEL ESTE )

Los Soles del Este anunció la designación de Danilo Mesa, como gerente general, y del exjugador Manuel Guzmán, como gerente deportivo, respectivamente, para el torneo 2027 de la LNB.

La información la suministró el licenciado Pedro Chalas Ferreras, presidente de la franquicia, quien expresó que desde hace unos años venía asumiendo las funciones de gerente general de Soles; y por razones de tiempo ha decidido delegar en este nuevo equipo operativo.

Mesa es un exjugador del club Los Mina en categorías menores, en el año 1999 inició su carrera en el TBS Distrito como intérprete del club Los Mina, y comercializador, posteriormente, de gerente general, siendo campeón en 2004 y el 2007.

Trayectoria de Danilo Mesa

Luego, en el 2013, fue subcampeón cuando perdieron la final ante el club Rafael Barias.

Su entrada a la organización de Soles se produce cuando estos hacen su transición de Cocolos de San Pedro de Macorís a Soles de Santo Domingo Este, en 2014 como parte de su directiva. Desde el 2021 hasta la fecha asume la función de vicepresidente de la franquicia.

Otros datos importantes sobre Mesa, es que fue director de Deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), además de, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

Experiencia de Manuel Guzmán

Chalas Ferreras, valoró la calidad y durabilidad de Manuel Guzmán como jugador durante más de 20 años en la LNB, la cual anteriormente se llamaba Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba), desde el 2005 a 2010.

Manuel vistió los uniformes de las Panteras del Distrito, Leones de Santo Domingo, Titanes de San Cristóbal y los Soles del Este, franquicia con la que se retiró el año pasado.

Destacó que "en los dos últimos años Guzmán se había convertido en un contribuyente de la gerencia general y de operaciones, aunque todavía vestía el uniforme de Soles, porque se encontraba en la etapa de transición de jugador a ejecutivo de la franquicia".