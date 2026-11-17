El york-dominican Yuri Covington, del club Rafael Barias, busca la anotación entre los jugadores defensas del Mauricio Báez, Richard Bautista y Brandone Francis. A la derecha, Eusebio Suero. ( CEDIDA POR LA ABADINA )

El club Rafael Barias colocó al Mauricio Báez contra la pared y quedó a una victoria de conquistar el campeonato del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, al imponerse este martes 83-75 en el cuarto partido de la serie final.

Los representantes de Villa Consuelo tomaron ventaja de 3-1 en la disputa por la corona, gracias a la combinación ofensiva del refuerzo estadounidense JD Miller y el york-dominican Yuri Covington, quienes encabezaron el ataque con 26 y 21 puntos, respectivamente.

Miller completó su actuación con nueve rebotes, mientras Covington asumió el protagonismo ofensivo desde los primeros minutos, al conseguir 15 de sus unidades en la primera mitad.

El conjunto dirigido por José -Pancho- Fortuna impuso su ritmo desde el comienzo y construyó una ventaja de 13 puntos antes del descanso, al dominar los dos primeros períodos 25-17 y 19-14, para irse a los camerinos con el marcador 44-31.

Por los barianos, Marquis Wright contribuyó con ocho puntos, cinco rebotes y ocho asistencias; Dimas Carrasco agregó siete tantos y ocho rebotes, mientras Joan Durán y Eusebio Suero aportaron seis unidades cada uno.

Por el Mauricio Báez, Kevin Obanor encabezó la ofensiva con 25 puntos y ocho rebotes. Gerardo Suero y Richard Bautista terminaron con 13 tantos cada uno, mientras Jhery Matos agregó 10 puntos y seis rebotes.

A un paso de otra corona

El Rafael Barias tendrá este miércoles, a las 8:00 de la noche, la oportunidad de cerrar la serie y levantar su quinto campeonato distrital, en el quinto encuentro de una final pactada al mejor de siete partidos.

La franquicia de Villa Consuelo busca ampliar su historia de éxitos, luego de conquistar sus anteriores títulos en 2009, año de su debut en el circuito, 2013, 2017 y 2019.

La oportunidad también representa la posibilidad de desquitarse de los mauricianos, que los derrotaron 4-2 en la final de 2023.

De imponerse el Mauricio Báez, la serie tendrá un sexto encuentro el viernes, también a las 8:00 de la noche.

Abadina reconoce a Julio César Landrón

En el marco de la jornada, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) reconoció al doctor Julio César Landrón de la Rosa, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), quien realizó el saque de honor.

La placa de reconocimiento fue entregada por Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, y el doctor Cristóbal Encarnación, vocal de la entidad. También estuvieron presentes los inmortales del deporte José -Maíta- Mercedes, José -Boyón- Domínguez y Fernando Teruel, además de Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Asimismo, cinco expresidentes de Abadina, Pedro Pablo Díaz, Rafael Mencía, José Esteban Borromé, Jesús Martínez Alberti (Yaco) y Fernando Teruel, realizaron conjuntamente el saque de honor previo al inicio del tercer período.