Karl-Anthony Towns consiguió su segundo doble-doble frente a los Raptors en tres días y los Knicks de Nueva York derrotaron 111-102 a Toronto la noche del martes, para completar dos victorias como equipo visitante ante el conjunto canadiense.

El dominicano terminó con 16 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias, mientras que Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 31 tantos, incluidos cuatro en una jugada decisiva cuando restaba 1:25 minuto del último cuarto.

Los Knicks, que mejoraron su récord a 8-6, habían superado 112-108 a Toronto el domingo, en tiempo extra, cuando Towns celebró su cumpleaños número 31 con 28 puntos y 17 rebotes.

Con el nuevo resultado, Nueva York extendió a 15 su cadena de victorias frente a los Raptors, que no derrotan a los neoyorquinos desde enero de 2023.

Towns estuvo 36 minutos en cancha, con siete canastos en nueve intentos de campo, incluido un triple en dos oportunidades, y convirtió su único tiro libre. De sus 16 rebotes, seis fueron ofensivos.

Los Raptors dominaron el primer cuarto 29-23 y llegaron a tener ventaja de 13 puntos (48-35) en el segundo período, antes de que los Knicks reaccionaran con una ofensiva de 19 tantos sin respuesta.

Toronto recuperó el control y entró al último cuarto con ventaja de 83-80, apoyado en los siete triples que consiguió Ja'Kobe Walter durante el encuentro.

Sin embargo, Nueva York se impuso 31-19 en el período final.

Con el marcador igualado 102-102, Brunson convirtió un triple, recibió una falta flagrante y completó la jugada de cuatro puntos que rompió el empate. Los Knicks anotaron los últimos nueve tantos del partido sin respuesta.

Brunson agregó cinco rebotes y cinco asistencias a sus 31 puntos; Mikal Bridges contribuyó con 17 tantos, OG Anunoby con 16 y Landry Shamet con 12.

Por Toronto, Walter encabezó la ofensiva con 25 puntos, incluidos siete triples en doce intentos; RJ Barrett terminó con 22, Scottie Barnes agregó 20 e Immanuel Quickley consiguió 14 puntos y siete asistencias.