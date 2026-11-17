Yaxel Lendeborg, de los Golden State Warriors (con un nuevo corte de pelo), intenta lanzar el balón por encima de Zion Williamson, número 1 de los New Orleans Pelicans, durante el tercer cuarto del partido de la NBA disputado en el Smoothie King Center el 16 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans, Luisiana. ( SEAN GARDNER/GETTY IMAGES/AFP )

Yaxel Lendeborg tuvo una destacada actuación ofensiva al terminar con 28 puntos, la mayor cantidad del partido, pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de los Golden State Warriors, que cayeron 115-94 ante los New Orleans Pelicans la noche del lunes.

Lendeborg encabezó la ofensiva de Golden State, que sufrió su tercera derrota consecutiva y su segundo revés seguido por una diferencia superior a los 20 puntos.

El delantero criollo tiró de 23-9 desde el piso, de 9-2 detrás de la línea de tres puntos, estuvo perfecto en los libres (8-8), se quedó con ocho rebotes, otorgó tres asistencias, bloqueó dos lances y se robó un balón.

Brandin Podziemski aportó 15 unidades y Gui Santos terminó con 12 por el equipo de la bahía.

Control Total

Los Pelicans marcaron el ritmo del encuentro desde el primer cuarto, cuando construyeron una amplia ventaja de 35-11 que les permitió controlar las acciones durante el resto del partido. La diferencia llegó a ser de 31 puntos en el tercer período.

Jeremiah Fears fue la figura de Nueva Orleans al registrar 19 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes, para conseguir el primer triple-doble de su carrera.

El joven jugador, seleccionado en la séptima posición del Draft de 2025, completó la hazaña con su décimo rebote en los minutos finales del tercer cuarto, provocando la celebración del público.

Saddiq Bey lideró a los Pelicans en anotación con 23 puntos, incluidos cinco triples, mientras que Zion Williamson agregó 16 unidades. Derik Queen también tuvo una actuación destacada desde la banca, con 17 puntos y cuatro triples, igualando su mejor marca personal.

El pívot Yves Missi contribuyó con 14 rebotes en apenas su segundo partido tras regresar de una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera durante 11 encuentros. Jeron Pierre Jr. sumó otros 10 puntos.

Dominio de Nueva Orleans

Los Pelicans impusieron su superioridad en varios aspectos del juego. Convirtieron 15 de sus 40 intentos desde la línea de tres puntos, para un 37.5 % de efectividad, y lanzaron para un 42.3 % desde el campo.

Además, dominaron la lucha por los rebotes 57-50 y superaron a Golden State 44-32 en puntos dentro de la pintura.

Los Warriors, por su parte, tuvieron una noche complicada desde larga distancia, al encestar apenas 11 de 46 intentos de tres, para un pobre 23.9 %. Su porcentaje general de tiros de campo fue de 33.3 %, producto de 28 aciertos en 84 intentos.

La ausencia de Curry pesa

Golden State continúa jugando sin su principal referente, Stephen Curry, quien estará fuera al menos dos semanas debido a un desgarro en el oblicuo derecho, sufrido durante la derrota 115-108 ante los Houston Rockets el miércoles.

La ausencia del estelar armador se ha hecho sentir en un equipo que no ha encontrado respuestas ofensivas en sus últimos compromisos.

Antes de caer ante Nueva Orleans, los Warriors habían perdido 123-85 frente a San Antonio el viernes.