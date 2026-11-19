Yaxel Lendeborg marcó 13 puntos en la derrota de los Golden State Warriors ( AFP )

Cooper Flagg anotó 33 puntos, P.J. Washington Jr. agregó 21 y los Dallas Mavericks cortaron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria por 116-94 sobre los Golden State Warriors la noche del miércoles.

Will Richard anotó 18 puntos y el novato Yaxel Lendeborg sumó 13 para Golden State, que cayó a 0-4 en una gira de cinco partidos como visitante que comenzó con Stephen Curry sufriendo un desgarro en un músculo oblicuo durante una derrota ante los Houston Rockets.

Los Warriors han perdido por 38, 21 y 22 puntos en tres partidos completos sin su superestrella, quien se espera que se pierda al menos una semana más.

Kyrie Irving anotó 17 tantos para los Mavericks, que llegaron a tener una ventaja de hasta 29 puntos después de haber perdido por un promedio de 28.7 puntos durante su mala racha de tres encuentros.

Irving inició una racha de 16-2 al comienzo de la segunda mitad que contó con cinco anotadores diferentes y le dio a Dallas una ventaja de 80-53. Washington encestó un triple durante esa racha y terminó con 5 de 7 desde la larga distancia.

Flagg encestó 11 de 15 tiros de campo y 8 de 8 en tiros libres, además de sumar nueve asistencias, cinco rebotes y tres robos.

Los Warriors lanzaron para un 24% desde la línea de tres puntos y anotaron menos de 100 puntos en un tercer partido consecutivo por primera vez en casi cinco años.

Fue el primer enfrentamiento entre los excompañeros de Michigan, Morez Johnson Jr. y Lendeborg. Fueron las selecciones globales número 9 y 11, respectivamente, en el draft de este año después de ayudar a los Wolverines a ganar el campeonato nacional.

Mientras que Lendeborg se está convirtiendo claramente en un candidato al Novato del Año con los Warriors, Johnson está teniendo dificultades para lograr un impacto similar. Lendeborg tuvo una noche difícil en los lanzamientos, acertando 6 de 18, pero Johnson apenas encestó 1 de 5 en 15 minutos.

Próximos partidos

Warriors: Visitan a Memphis el jueves para cerrar partidos en noches consecutivas (back-to-back) y su gira de cinco encuentros.

Mavericks: Reciben a los Clippers en casa el sábado.