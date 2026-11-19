RJ Luis Jr. en su debut con los Lousiana State Tigers en la NCAA ( AFP )

RJ Luis Jr., quien entrenó brevemente con dos equipos de la NBA y fue incorporado esta semana al roster de LSU pese a las objeciones de la NCAA y la Conferencia del Sureste (SEC), ingresó al partido ante una entusiasta ovación durante la primera mitad del encuentro del miércoles por la noche entre los Tigers, ubicados en el puesto 25 del ranking, y Louisiana-Monroe.

Sin haber practicado con LSU en semanas, Luis anotó 11 puntos y capturó nueve rebotes en la victoria de los Tigers por 79-67.

"Jugó bien para no haber practicado en un buen tiempo", dijo el entrenador de LSU, Will Wade. "Sabe lanzar. Se le vio despliegue físico y capacidad para jugar por encima del aro. Puede defender; es un defensor físico."

"Va a seguir mejorando", agregó Wade. "No creo que haya ninguna duda sobre él como jugador de baloncesto."

Tras entrar al partido cuando restaban 12:05 en la primera mitad, Luis —Jugador del Año de la conferencia Big East en 2025 con St. John´s— atrapó un rebote y más tarde provocó un fuerte rugido del público al encestar un triple.

LSU no puso a Luis a disposición de la prensa para entrevistas después del partido.

Wade señaló que notó la reacción del público hacia Luis y la agradeció.

"Siempre me alegra cuando alguno de nuestros jugadores recibe reconocimiento", expresó el entrenador.

Wade declinó hablar sobre los motivos detrás de la decisión de incluir a Luis en el roster esta semana y darle minutos de juego, limitándose a señalar: "Es elegible y jugó."

Decisión judicial

Más allá de eso, Wade se remitió al comunicado emitido el martes sobre el asunto por el presidente de LSU, Wade Rousse.

Un juez de tribunal de distrito estatal de Luisiana en Baton Rouge hizo posible que Luis volviera a jugar a nivel universitario al emitir una orden judicial temporal (injunction) contra la NCAA y la SEC, organismos que han argumentado que Luis no es elegible porque decidió dejar la universidad para presentarse al draft de la NBA, nunca retiró su nombre del proceso y estuvo brevemente bajo contrato con los Utah Jazz y los Boston Celtics tras no ser seleccionado.

Los abogados de Luis —Elliot Abrams, de Raleigh, Carolina del Norte, y Tony Clayton, de Port Allen, Luisiana— sostuvieron que, dado que Luis nunca disputó un partido oficial de la NBA, no es más profesional que decenas de jugadores a quienes la NCAA les concedió exenciones tras haber jugado en ligas profesionales en el extranjero.

Rousse afirmó el martes que la universidad tenía la intención de acatar el fallo del juez, el cual prohibió temporalmente a la NCAA y a la SEC declarar inelegible a Luis o sancionar a LSU por permitirle jugar.

La resolución también impidió que LSU invocara las políticas de la SEC como motivo para negarse a alinearlo.

Reacciones oficiales

"LSU está comprometida con el cumplimiento de las normas de la NCAA y la SEC, pero está igualmente comprometida con obedecer las órdenes de los tribunales de Luisiana", declaró Rousse.

La SEC calificó la decisión de LSU como «profundamente preocupante y decepcionante».

Desempeño en cancha

"La decisión de LSU (el martes) de basarse en su propia interpretación de la orden judicial para justificar sus acciones es incompatible con las expectativas y responsabilidades de pertenecer a la Conferencia del Sureste", señaló la liga en un comunicado. "La conferencia continuará haciendo valer y defendiendo los estándares y políticas establecidos por sus universidades miembros."

Aunque la SEC indicó que "acatará los términos de la orden judicial preliminar mientras sigan vigentes", Clayton afirmó que el comunicado de la liga tenía un tono amenazante y solicitó al juez Johnson que declarara en desacato a la SEC.

Luis se unió a LSU tres días después de que una victoria sobre Gonzaga —entonces número 14 del país— mejorara el récord de los Tigers a 4-0 y los impulsara al Top 25 de la encuesta AP por primera vez desde la temporada 2022.

Luis "jugó excelente" contra ULM, afirmó el base de LSU Skyy Clark, quien lideró a los Tigers con 17 puntos. «Entró e hizo jugadas decisivas para nosotros, consiguió rebotes muy importantes».

"Es un ganador... súper atlético y también le encanta defender", añadió Clark. "Su juego ofensivo habla por sí solo."