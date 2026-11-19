RJ Luis Jr. porta el balón en un partido de la Universidad de St. John's en la NCAA ( AFP )

El presidente de LSU, Wade Rousse, anunció este jueves que el escolta RJ Luis Jr. ya no jugará más con el equipo masculino de baloncesto de la universidad.

"En mi función como presidente del sistema de LSU, tras una revisión adicional, he dado instrucciones al entrenador del equipo masculino de baloncesto de LSU, Will Wade, para que no alinee a RJ Luis, declaró Rousse en un comunicado obtenido por Ross Dellenger, de Yahoo Sports.

Luis jugó 15 minutos saliendo desde el banquillo en su debut de temporada con los Tigers el miércoles, anotando 11 puntos y capturando nueve rebotes en la victoria 79-67 sobre Louisiana-Monroe.

Situación legal de Luis

La Conferencia del Sureste (SEC) ha argumentado que Luis, quien pasó un tiempo con los Boston Celtics y los Utah Jazz tras no ser seleccionado en el draft de 2025, debería ser considerado inelegible.

Sin embargo, un juez de tribunal de distrito estatal de Luisiana le concedió a Luis una orden judicial temporal (injunction) contra la conferencia y la NCAA el 13 de noviembre, lo que le permitió vestirse con el equipo el miércoles. Esa decisión también prohíbe temporalmente a la SEC sancionar a LSU por utilizar a Luis.

Reacciones al caso

El martes, Rousse había dicho que el equipo acataría la orden del tribunal. No obstante, el presidente de LSU cambió de opinión debido a la creciente amenaza de que la SEC expulsara a los Tigers de la conferencia, según informaron fuentes a Matt Norlander, de CBS Sports.

"La decisión de la SEC de amenazar a un miembro con la expulsión si alinea a un estudiante-atleta elegible es reprobable y perjudica gravemente a un joven que quedó atrapado en medio de una lucha de poder que no tiene nada que ver con él", declaró el abogado de Luis, Elliot Abrams, a Norlander.