Jhery Matos driblea el balón en el quinto partido de la Serie Final del TBS Distrito ante el Rafael Barias ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Mauricio Báez se mantuvo con vida en la Serie Final del TBS Distrito al vencer en el quinto partido al Club Rafael Barias, 79-73, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Los mauricianos, al mando de Ruddy Martínez (Chaguito), asistente histórico del fenecido Melvyn López, permanecen por debajo 2-3 en esta etapa final del certamen capitalino, que está pactada al mejor de un 7-4.

El ataque ofensivo del Mauricio lo lideró Jhery Matos con 19 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, el refuerzo romanense Brandone Francis tuvo 14 tantos, y el refuerzo norteamericano Kevin Obanor coló 10 dígitos más ocho balones capturados.

Otros destacados fueron el capitán Gerardo Suero con 10 puntos y Richard Bautista cerró con nueve unidades, ocho rebotes y repartió seis asistencias.

Por El Barias, Dimas Carrasco logró un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, Eusebio Suero y el refuerzo norteamericano JD Miller consiguieron 13 encestes más nueve pelotas atrapadas por cabeza.

Saque de honor de Matilde Guerrero

La Inmortal del Deporte Dominicano Matilde Guerrero tuvo a cargo este miércoles el saque de honor para darle inicio al quinto partido de la serie.

Guerrero, una estelar armadora de la selección nacional de baloncesto y del equipo Águilas de Guachupita en el Torneo de Superior Femenino del Distrito Nacional, ambos por más de 20 años, fue invitada a ejecutar el saque por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y su presidente, el joven dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico).

Próximo encuentro

A Guerrero y Castillo les acompañaron el Inmortal del Deporte Fernando Teruel, quien también es viceministro de Deportes; Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); y Junior Páez (Jipy), vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Así como, Miguel Merejo, presidente del club Rafael Barias; Fernando Gómez, del club San Lázaro; y el ex jugador Johnny Duluc, quien integra junto a Matilde Guerrero y José Esteban Borromé, la Comisión de Disciplina del 50 TBS Distrito 2026.





Próximo partido

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este viernes, a las 8:00 de la noche, con el sexto partido de la ronda final entre los clubes Mauricio Báez y Rafael Barias, al mejor de un 7-4.