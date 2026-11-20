Jaylen Wells aportó 22 puntos y Cedric Coward anotó 19 para guiar a los Memphis Grizzlies a su quinta victoria consecutiva la noche del jueves, al imponerse 126-98 sobre unos mermados Golden State Warriors, que contaron con 11 puntos del dominicano Yaxel Lendeborg.

Desempeño de jugadores

Cam Boozer y Olivier Maxence-Prosper anotaron 16 puntos cada uno para los Grizzlies, que nunca estuvieron abajo en el marcador y llegaron a tener una ventaja de 34 puntos en el último cuarto. Javon Small sumó 14 unidades.

Charles Bassey terminó con 16 puntos y 13 rebotes para los Warriors, que también contaron con 15 tantos cada uno de Brandin Podziemski y Will Richard. Golden State, que cerró con marca de 0-5 su gira como visitante, apenas acertó 5 de 29 lanzamientos desde la larga distancia ante la ausencia del lesionado Stephen Curry.

Lesiones y ausencias

Curry se perdió su cuarto partido consecutivo tras sufrir un desgarro en un músculo oblicuo durante la derrota en Houston que dio inicio a la gira de cinco encuentros fuera de casa. Draymond Green tampoco jugó debido a una lesión en el codo derecho. Aquejados por las lesiones, los Warriors utilizaron su duodécima alineación titular diferente en lo que va de la temporada.

Por su parte, los Grizzlies no contaron con los titulares Ty Jerome, máximo anotador del equipo, ni con el pívot Zach Edey. Además, Memphis perdió a Jerami Grant al inicio del segundo cuarto después de que cayera de mala manera sobre su pierna izquierda tras encestar un triple.

Golden State redujo la ventaja de Memphis a seis puntos en el primer minuto del tercer cuarto, pero los Grizzlies respondieron ampliando gradualmente su diferencia hasta los 20 tantos en los últimos dos minutos de ese mismo período.

Memphis lanzó para un 51% en la primera mitad y construyó una ventaja de 18 puntos a mediados del segundo cuarto. Aunque Golden State tuvo dificultades en los primeros dos cuartos —acertando 14 de 36 tiros de campo para un 37%, incluido un 3 de 16 en triples—, solo perdía 55-47 al llegar al descanso.

Próximos encuentros

Warriors: Reciben a Boston en casa el domingo.

Grizzlies: Visitan a Minnesota el sábado, donde intentarán iniciar la temporada con su novena victoria consecutiva fuera de casa.