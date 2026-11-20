Karl-Anthony Towns anotó 17 de sus 22 puntos en la primera mitad y capturó 12 rebotes ante su exequipo para ayudar a los New York Knicks a resistir y vencer 102-99 a los Minnesota Timberwolves la noche del jueves.

Jalen Brunson aportó 21 puntos y siete asistencias, y OG Anunoby agregó 15 unidades para los Knicks (9-6), quienes sumaron su tercera victoria consecutiva a pesar de casi desperdiciar una ventaja de 19 puntos en el tercer cuarto y de quedarse sin anotar durante los últimos 3:26 del encuentro.

Ayo Dosunmu redujo la desventaja a tres puntos con un triple restando 2:34 y habría empatado el partido en la siguiente posesión con otro tiro limpio desde la larga distancia, pero la jugada no contó debido a un silbatazo prematuro por violación del reloj de posesión. La revisión de la repetición determinó que el tiro en suspensión de LaMelo Ball sí había rozado el aro.

Ball falló un intento de triple para empatar cuando quedaban 9.9 segundos, y los Timberwolves no lograron realizar otro lanzamiento.

Jonathan Kuminga anotó 23 puntos para los Timberwolves (11-5) en su regreso tras ausentarse dos partidos por una contusión en el hombro derecho. Ball sumó 15 puntos con un 6 de 21 en tiros de campo.

Towns, quien fue traspasado a los Knicks en 2024 tras nueve años con los Timberwolves, está firmando otra temporada destacada mientras busca una extensión de contrato. Fue recibido con una cálida y ruidosa ovación por el público antes del partido y volvió a mostrar su mejor versión en Minnesota.

Tras perder el equilibrio en una bandeja disputada, Towns cayó de espaldas justo al lado de su padre, Karl Towns, quien lo ayudó a levantarse desde su asiento a pie de cancha.

Towns registró 32 puntos y 20 rebotes para los Knicks en una victoria por 133-107 hace dos años, en su primer partido en Minnesota tras el traspaso. La temporada pasada, sumó 40 puntos y 13 rebotes en su regreso durante una derrota por 115-104, la primera ante los Timberwolves.

Próximos partidos

Knicks: Reciben a Portland el sábado.

Timberwolves: Reciben a Memphis el sábado.