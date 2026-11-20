Robinson Portorreal, director senior de Negocios de Banreservas, y Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, entregan la Copa Banreservas al jugador y capitán del club Rafael Barias, Bryan Ramírez, y a los ejecutivos Alberto Rodríguez, Miguel Merejo y Manuel Fortuna, luego de ganar la final del torneo de baloncesto distrital al vencer al Mauricio Báez en seis partidos. ( CEDIDA POR ABADINA. )

La rivalidad entre Rafael Barias y Mauricio Báez escribió otro capítulo en el baloncesto superior del Distrito Nacional. El conjunto de Villa Consuelo derrotó 83-76 a su adversario de Villa Juana la noche del viernes, conquistó su quinta corona y frustró las aspiraciones de los mauricianos de alcanzar un cuarto campeonato consecutivo.

La victoria, conseguida en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, puso fin en seis encuentros a la serie final del torneo número 50, dedicado a la empresa Seaboard y disputado por la Copa BanReservas.

Fue la tercera ocasión en que los barianos se coronaron frente al Mauricio Báez, después de las finales de 2017 y 2019. Los representantes de Villa Juana habían salido airosos en los enfrentamientos de 2018 y 2023, por lo que el historial entre ambos quedó 3-2 a favor del Barias.

Con su derrota, Mauricio falla en ir más allá de tres coronas sucesivas, una hazaña que solo el Club San Carlos ha logrado en la historia del baloncesto distrital cuando ganó cinco títulos al hilo.

Ninguna de esas cinco series necesitó un séptimo partido, una particularidad que refleja cómo estos dos clubes han protagonizado algunas de las disputas por el título más relevantes del baloncesto capitalino durante la última década.

El refuerzo estadounidense JD Miller encabezó la ofensiva del nuevo campeón con 26 puntos y 12 rebotes, actuación que completó una destacada participación en la serie y le valió la elección como Jugador Más Valioso de la final.

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El triunfo tuvo también un significado especial para José "Pancho" Fortuna, quien conquistó el campeonato en su primera experiencia como dirigente titular del club en el que se formó como jugador.

Fortuna se unió a Amaurys Durán y Joel Ramírez entre los técnicos surgidos de Villa Consuelo que han conducido al Rafael Barias a la conquista de la corona distrital.

Del otro lado, Ruddy Martínez (Chaguito) asumió la conducción del Mauricio Báez tras el lamentable fallecimiento de Melvyn López, figura histórica de la entidad y del baloncesto dominicano.

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Los mauricianos habían llegado a esta final como campeones de las tres ediciones anteriores y con la aspiración de conquistar su duodécima corona.

Una final de alternativas

Rafael Barias comenzó la serie con dos victorias consecutivas, 85-79 y 68-64, antes de que el Mauricio Báez reaccionara con un triunfo 80-68 en el tercer encuentro.

Los barianos volvieron a colocarse en posición de conquistar el campeonato al imponerse 83-75 en el cuarto desafío, pero sus rivales prolongaron la disputa con una victoria 79-73 en el quinto.

El viernes, con la posibilidad de forzar un séptimo partido, los representantes de Villa Juana encontraron nuevamente resistencia en un adversario que había ganado tres de los primeros cinco encuentros.

El conjunto dirigido por Fortuna dominó el primer cuarto 26-14, pero los mauricianos respondieron con un parcial de 24-13 en el segundo período para reducir la diferencia a un punto al descanso, 39-38.

Gerardo Suero fue determinante en esa reacción, al anotar 13 de sus 16 tantos de la primera mitad durante el segundo cuarto.

Sin embargo, el Rafael Barias consiguió preservar su ventaja y terminó imponiéndose por siete puntos para asegurar el campeonato.

Cinco títulos desde su debut

La historia de coronaciones del club comenzó en 2009, cuando conquistó el título en su primera participación al vencer 3-2 a San Lázaro, bajo la dirección de Amaurys Durán.

Su segunda corona llegó en 2013 frente a Los Mina, también con Durán al mando. En 2017 derrotó al Mauricio Báez con José Pérez como entrenador, mientras que en 2019 repitió ante el mismo adversario, dirigido entonces por Joel Ramírez.

La conquista de 2026, con Miguel Merejo en la presidencia de la entidad, representa además el cuarto campeonato conseguido bajo la conducción de un técnico oriundo de Villa Consuelo.

Reconocimiento y próxima temporada

Durante la jornada, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) reconoció al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por su gestión al frente de esa institución. La placa fue entregada por el presidente de Abadina, Edwin Castillo, acompañado de Fernando Teruel, Junior Páez y otras personalidades vinculadas al deporte. Cruz también realizó el saque de honor junto con Johndelle de los Santos, vicepresidente del Consorcio de Bancas Juancito Sports. La copa de campeón fue entregada por representantes de BanReservas, Abadina, Fedombal, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la comisaría del torneo. El comisionado Nelson Ramírez anunció que la edición número 51 del TBS Distrito comenzará el 21 de septiembre de 2027.

Mauricio Báez (76 puntos): Gerardo Suero (25), Brandone Francis (19), Richard Bautista (14), Jhery Matos (8), Brayan Martínez (5), Shamil Paulino (3), Kevin Obanor (2), Diego Moquete (-), Luis Feliz (-), Gregorio Adón (-), Carlos Pepín (-) y Rayner Moquete (NJ).

Rafael Barias (83 puntos): JD Miller (26), Eusebio Suero (18), Yuri Covington (11), Brayan Ramírez (10), Dimas Carrasco (8), Ángel Alfonseca (5), Yeison Rivera (3), Marquis Wright (2), Joan Durán (-), José Rodríguez (-), Ángel Puello (NJ) y Roberto Tamárez (NJ).