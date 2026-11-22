El francés Victor Wembanyama firmó el sábado un recital de 50 puntos y 19 rebotes en el triunfo de los San Antonio Spurs 114-91 ante los New Orleans Pelicans, mientras Mikal Bridges clavó un triple ganador para los New York Knicks.

A continuación las escenas principales de la jornada del sábado en la NBA.

- Imparables Spurs -

En San Antonio, los Spurs tuvieron otra dominante noche para alcanzar de nuevo en la cabeza de la Conferencia Oeste a Los Angeles Lakers, ambos con un balance de 14-3.

Wembanyama sólo necesitó de 32 minutos para llegar al medio centenar de puntos por segunda vez en este inicio de temporada.

El gigante francés tuvo a su mano batir su récord personal de anotación, que fijó en 52 puntos el pasado 4 de noviembre, pero fue enviado a descansar a falta de seis minutos con el triunfo ya sentenciado para San Antonio.

"Es muy especial, pero a diferencia de muchos de mis compañeros, no soy muy bueno en inflar mis estadísticas", declaró el pívot.

Además de su producción anotadora, la colosal cuenta de Wemby lució también 19 rebotes, 4 robos y 5 tapones.

Wembanyama, que persigue su primer premio MVP (Jugador Más Valioso), fue así el tercer jugador en el último medio siglo que logra al menos 50 puntos, 15 rebotes, 4 robos y 5 tapones en un partido.

Su entrenador, Mitch Johnson, defendió ante la prensa su decisión de sentar a Wemby para evitar riesgo de lesiones.

"¿Fue difícil sacarlo después de que llegó a 50 (puntos)? No, yo solo estaba esperando que alcanzara los 50", afirmó. "Habría sido complicado retirarlo estando tan cerca de los 50".

- Quinto triunfo seguido de Sixers -

La jornada del sábado se puso en marcha con la quinta victoria seguida de los Philadelphia 76ers de LeBron James, esta vez ante los Milwaukee Bucks por 132-129.

Los locales resistieron el recital de 50 puntos de Tyler Herro, que logró la mayor anotación de su carrera y tuvo en sus manos enviar el partido a la prórroga.

Los Bucks, que buscaban apenas su segunda victoria en 17 partidos jugados, tuvieron su oportunidad en un saque de banda con 1,5 segundos en el reloj.

El mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. (9 puntos) buscó a Herro, que había convertido 7 triples, y el escolta clavó un espectacular tiro de tres puntos que colocaba el empate en el marcador.

Los árbitros, sin embargo, revisaron la acción e invalidaron el triple porque la pelota aún estaba en los dedos de Herro cuando sonó la bocina.

Milwaukee, último de la Conferencia Este, encajó su decimotercera derrota seguida en este inicio de su reconstrucción tras la venta de Giannis Antetokounmpo.

Philadelphia, en cambio, se afianzó en el liderato del Este con un registro de 14-3.

Joel Embiid bordeó el triple doble con 26 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias para unos Sixers que tuvieron la baja de Jaylen Brown.

LeBron James logró 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en este triunfo con susto final para Philadelphia, que se dejó emboscar por Milwaukee después de ir 10 puntos arriba al entrar en los dos últimos minutos.

- El héroe Bridges -

En Nueva York, Mikal Bridges fue el héroe inesperado de los Knicks con un triple que les dio el triunfo frente a los Portland Trail Blazers por 97-96.

Para sorpresa del Madison Square Garden, Portland remontó 26 puntos de desventaja hasta ponerse por delante 96-94 con dos tiros libres de Deni Avdija a falta de 3,2 segundos.

En el saque de banda, Josh Hart buscó primero a su estrella Jalen Brunson (30 puntos) pero acabó enviando el balón a Bridges, que dribló a Toumani Camara y clavó el triple de la victoria en medio del júbilo de la llamada Meca del básquet.

Los vigentes campeones, que tenían las bajas del pívot Karl-Anthony Towns y el alero OG Anunoby, encadenaron su cuarto triunfo seguido y se colocaron en el quinto lugar del Este con un balance de 10-6.

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