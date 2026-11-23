Deni Avdija, número 8 de los Portland Trail Blazers, reacciona durante un partido contra los Philadelphia 76ers en el segundo cuarto en el Xfinity Mobile Arena el 23 de noviembre de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. ( AFP / MITCHELL LEFF )

Deni Avdija encabezó la ofensiva con 31 puntos y los Trail Blazers de Portland derrotaron este lunes 128-111 a los 76ers de Filadelfia, para poner fin a una racha de cinco victorias consecutivas de los locales en la temporada regular de la NBA.

Avdija encestó 12 de sus 19 intentos de campo, incluidos cinco triples en nueve oportunidades, además de repartir siete asistencias. El alero consiguió 25 tantos durante la primera mitad, que terminó empatada a 69 puntos.

Los 76ers habían dominado el primer cuarto 32-30, pero Portland reaccionó después del descanso y comenzó a establecer diferencias en el tercer período.

Con el marcador 90-87 y aproximadamente dos minutos y medio por jugar de ese parcial, Scoot Henderson y Jrue Holiday conectaron triples en posesiones consecutivas. La ofensiva permitió a los Trail Blazers cerrar el período con ventaja de 101-92.

En el último cuarto, Henderson continuó su producción ofensiva y anotó otro disparo de tres puntos, mientras Jayson Kent también acertó desde larga distancia. Portland amplió la diferencia hasta 22 tantos y mantuvo el control para asegurar su undécima victoria de la campaña, frente a seis derrotas.

Henderson terminó con 17 puntos, todos conseguidos en la segunda mitad, mientras Holiday y Damian Lillard aportaron 18 cada uno.

Donovan Clingan aportó un doble doble de 15 tantos y 18 rebotes, cinco de ellos ofensivos. También repartió cinco asistencias y bloqueó dos lanzamientos.

Portland convirtió 19 de 42 intentos desde la línea de tres puntos, para un 45.2 por ciento, y dominó los rebotes 49-33.

Por Filadelfia, que quedó con marca de 14-4, LeBron James anotó 23 puntos, con cuatro triples en cinco intentos, además de seis rebotes y tres asistencias. Tyrese Maxey terminó con 22 tantos y cinco asistencias, mientras Jaylen Brown agregó 20 unidades.

Los 76ers jugaron sin Joel Embiid, ausente por enfermedad, y apenas convirtieron nueve triples en 33 intentos, para un 27.3 por ciento de efectividad.