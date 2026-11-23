Andrés Feliz en acción con el equipo nacional enfrentando a Brasil en el clasificatorio al Mundial Catar 2027 ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) informó la lista de los jugadores preseleccionados que conformarán el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores para su próxima cita internacional, ante Colombia y Chile.

Los quisqueyanos jugarán en la Quinta Ventana Clasificatoria y/o segunda fase a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, el viernes 27 ante Colombia, y el lunes 30 contra Chile.

Detalles del calendario

El viernes será a las 9:10 de la noche (hora dominicana), en el Coliseo Evangelista Mora, de la ciudad colombiana de Cali, y contra los chilenos jugarán el lunes 30, a las 6:40 de la noche (hora en RD), en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de la ciudad de Santiago de Chile.

Los detalles fueron vertidos este lunes por Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y Junior Páez, gerente general del equipo nacional de mayores, quienes presentaron el listado de los 14 jugadores convocados que viajarán al mediodía de este martes con rumbo a Colombia en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas directo a la ciudad de Cali.

La preselección dominicana la integran Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Lester Quiñones, quien regresa al conjunto tricolor, Chad Baker Mazara, Luis Montero. Reggie Luis, Ángel Núñez, Andersson García, Juan Guerrero, Ángel Delgado, Luis Santos, Omar Silverio y Luismal Ferreiras, con la dirigencia del técnico argentino Néstor -Ché- García, quien de esos 14 jugadores escogerá los 12 que integran el plantel contra los colombianos.

García tendrá de asistentes a David Díaz, Abraham Disla y el español Sergio Jiménez; Carlos De León, gerente de Operaciones; y el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling).

Situación en la clasificación

La última vez que la República Dominicana enfrentó a Colombia, los vencieron con marcador, 84-59, el viernes 22 de agosto del 2025, en el polideportivo Alexis Argüello, de Managua, en Nicaragua, durante las competencias de la fase de grupos del FIBA Americup 2025.

En el grupo E, está en el primer lugar Estados Unidos (7-1), Dominicana y Brasil, empates en segundo con 6-2, México (5-3), tercero, Colombia (3-5), cuarto, y Chile (2-4), en quinto.

En el Grupo F, Canadá (8-0), Uruguay y Argentina igualados en segundo lugar con 6-2, Bahamas (4-4), en tercero, Puerto Rico (2-6), en el cuarto cupo, y Panamá (2-6), en quinto.

Los tres mejores equipos de ambos grupos y el mejor cuarto lugar, entre los dos, completan los siete clasificados por el Continente Americano a la Copa Mundial de Basket Catar 2027.