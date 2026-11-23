Vista panorámica de las instalaciones del Pabellón de Lucha en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ( CEDIDA POR FEDOLA )

La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) solicitó al ministro del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED), Jean Luis Rodríguez, la aceleración de la remodelación del Pabellón de Lucha, ubicado en el Centro Olímpico, instalación entregada previo a la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Antonio Acosta, presidente de dicha federación, solicitó la intervención del ministro deportes, Kelvin Cruz, para asegurar la entrega del local que reúne a los atletas de lucha que representan al país en el Ciclo Olímpico.

Acosta señaló que entregó dicho espacio el pasado ocho de febrero a las autoridades, como parte de las instalaciones que serían remozadas para los juegos regionales del verano pasado.

Resultados y legado

"Es justo que como Federación veamos un avance significativo, luego de diez meses de intervención. Los Juegos dejaron como legado este Pabellón, por lo que esperamos tenerlo lo más pronto posible.", adujo el dirigente deportivo.

La lucha dominicana ganó ocho medallas durante Santo Domingo 2026, de los cuales, una fue de oro, tres plata y cuatro bronce, siendo la cuarta delegación de este deporte en el medallero de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Para el presidente Acosta, la paralización de los trabajos representa un estancamiento en el desarrollo y continuo crecimiento de este deporte en el país.

Acosta Corletto, manifestó que estas instalaciones del Centro Olímpico, fueron vitales para captar a Yolainy Rosado Valerio, campeona olímpica de lucha de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2026, en Senegal.