Nikola Jokic, izquierda, de los Nuggets, es marcado por Isaiah Hartenstein, del Thunder. ( ARCHIVO AP )

Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, y Anthony Davis, de los Wizards de Washington, ganaron el premio Jugadores de la Semana de la NBA de las conferencias Oeste y Este, respectivamente.

El reconocimiento corresponde al período del 16 al 22 de noviembre, quinta semana de la temporada regular 2026-27.

Jokic promedió 28.8 puntos, 12.0 rebotes y 9.5 asistencias, además de registrar un 60.0 por ciento de acierto en sus lanzamientos de campo, mientras Denver terminó con marca de tres victorias y una derrota.

El tres veces Jugador Más Valioso de la liga cerró la semana con un triple-doble de 37 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias en el triunfo de los Nuggets 151-145 sobre los Bulls de Chicago, en tiempo extra, el domingo.

El serbio, de 31 años, obtuvo la distinción por primera vez en la presente campaña y por vigesimoprimera ocasión en su carrera, la mayor cantidad en la historia de la franquicia de Denver.

En la Conferencia Este, Davis fue reconocido después de promediar 26.5 puntos y 9.0 rebotes, con un 58.6 por ciento de efectividad en tiros de campo, durante una semana en la que Washington también consiguió tres triunfos en cuatro compromisos.

El ala-pívot tuvo una de sus mejores actuaciones el viernes, cuando anotó 36 puntos y capturó 11 rebotes en la victoria 98-94 sobre Chicago. Dos días después aportó 22 tantos y siete capturas frente a Orlando, en otro triunfo de los Wizards, esta vez por 116-96.

Para Davis fue su duodécima selección como Jugador de la Semana y la primera desde octubre de 2024, cuando pertenecía a los Lakers de Los Ángeles.

Además, se convirtió en el primer integrante de Washington en recibir el reconocimiento desde Kristaps Porzingis, en enero de 2023.