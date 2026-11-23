Más de 75 millones de personas en Estados Unidos siguieron los partidos de la NBA durante el primer mes de la temporada 2026-27, la mayor audiencia registrada por la liga en ese período, según informó este lunes el organismo.

La cifra representa un incremento del 20 por ciento respecto a la campaña anterior y comprende las transmisiones de NBC/Peacock, Amazon Prime Video y ESPN.

De acuerdo con el informe oficial, los encuentros transmitidos por las plataformas nacionales promedian 2.62 millones de espectadores, también una marca para esta etapa de una temporada completa. La audiencia de los partidos difundidos por las cadenas locales aumentó un 24 por ciento.

El crecimiento también se refleja en la composición de los televidentes. Los menores de 35 años representan el 25 por ciento de la audiencia, frente al 22 por ciento de la campaña pasada, mientras que la participación de los menores de 55 años pasó del 54 al 58 por ciento.

La NBA indicó que la audiencia entre los adultos de 18 a 34 años aumentó un 50 por ciento y que entre los espectadores de 2 a 17 años el crecimiento alcanzó un 57 por ciento.

En el ámbito digital, los contenidos de la liga acumularon 45 mil millones de reproducciones de videos en redes sociales, según datos de Ripple Analytics, la mayor cantidad registrada a estas alturas de una temporada.

Asimismo, las visualizaciones de partidos en vivo y otros programas mediante NBA App y NBA League Pass aumentaron un 50 por ciento. La función Tap to Watch generó ocho millones de accesos a transmisiones en directo, alrededor de un 60 por ciento más que el año anterior.

Actuaciones destacadas

El informe también relaciona el interés de los aficionados con las actuaciones individuales y colectivas durante el primer mes de competición.

En ese período, 17 jugadores protagonizaron un total de 30 partidos de 40 puntos o más, igualando la mayor cantidad registrada a estas alturas de una temporada desde 1965-66.

Entre las actuaciones más destacadas figuran los 52 puntos de Victor Wembanyama, de San Antonio, ante Dallas el 4 de noviembre, y los 50 que consiguió frente a Nueva Orleans el día 21; los 51 de James Harden, de Cleveland, contra Indiana el 20.

También los 50 de Tyler Herro, de Milwaukee, ante Filadelfia el 21, y los 45 de Jamal Murray, de Denver, frente a Chicago el 22. Luka Doncic, de los Lakers, también sobresalió con 40 puntos ante Sacramento el 4 de noviembre.

También se produjeron 13 actuaciones individuales de al menos ocho triples convertidos y ocho remontadas de equipos que estuvieron perdiendo por 20 puntos o más.

Entre las figuras destacadas, Luka Doncic se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA que alcanza 500 puntos en sus primeros 13 partidos de una campaña, uniéndose a Wilt Chamberlain, Rick Barry y James Harden.

Victor Wembanyama está en camino de convertirse en el tercer jugador en promediar al menos 25,0 puntos, 10,0 rebotes y 4,0 tapones por partido en una temporada desde que los tapones se convirtieron en estadística oficial en 1973-74, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar y Hakeem Olajuwon.